Petteri Orpo: Yksityisen ja julkisen asettelu vastakkain ei auta

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan palvelut on järjestettävä ihmisten tarpeen mukaan.

– Lähipalveluiden turvaaminen ei tapahdu ideologisella vastakkainasettelulla, vaan yhteistyöllä ja vakaalla harkinnalla tulevissa aluevaltuustoissa. Kokoomus on tässä työssä mukana, Petteri Orpo toteaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Orpo sanoo puolueen sivuilla julkaistussa blogissaan, että lääkäriin pääsee lähellä myös jatkossa.

Hän muistuttaa, että Suomen 309 kunnassa on nyt noin 160 terveyskeskusta.

– On siis selvää, että terveyskeskusta tai tulevaa sote-keskusta yksikkönä ei tule jatkossakaan olemaan jokaisessa kunnassa. Tämä olisi huonoa terveyspolitiikkaa, sillä se tarkoittaisi valtavaa vähäisten voimavarojen sitomista seiniin ja tiettyyn hallinnolliseen yksikköön. Terveyskeskuksella on oma juridinen asemansa lainsäädännössä.

Petteri Orpo jatkaa, että terveyskeskus voi muodostua useista terveysasemista, joita on sitten huomattavasti enemmän. Terveysasemiakaan ei kuitenkaan ole jokaisessa kunnassa.

– Kokoomus on sitoutunut siihen, että palvelut järjestetään ihmisten tarpeen mukaan jokaisella paikkakunnalla. Jokaisella paikkakunnalla tulee jatkossakin olemaan sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluita, joita ihmiset tarvitsevat. Ei kunta niitä terveyspalveluita tarvitse, vaan ihminen, Orpo kirjoittaa.

Hänen mukaansa tarvitaan järkeä siihen, minkälaisia palveluita missäkin tarvitaan.

– Rahoitus tulevilla hyvinvointialueilla on joka tapauksessa tiukassa. Valtio antaa vuodessa tietyn euromäärän, jolla on selvittävä. Kyse on 21 miljardin euron potista. Veroja ei voi nostaa eikä lainaa ottaa. Jos annetaan löperösti katteettomia lupauksia, niin raha on jostain muualta pois. Esimerkiksi tämä on sitä kuuluisaa maalaisjärkeä.

Lääkäriin pääsy ja toimivat palvelut vaativat kokoomusjohtajan mukaan sitä, että kaikki sote-alan toimijat ovat mukana.

– Vetovastuu on julkisella puolella, joka järjestää palvelut, ja yksityinen ja kolmas sektori tarjoavat asiantuntemustaan sekä osaamistaan palveluiden tuotantoon. Hyviä esimerkkejä löytyy ympäri Suomen: esimerkiksi Päijät-Hämeessä Harjun terveyden digiklinikat ovat osoittautuneet menestykseksi ja jonoja on onnistuttu lyhentämään. Valtion ei tarvitse keksiä samaa pyörää uudestaan, vaan hyödyntää kentällä syntynyttä osaamista poliittiseen väriin katsomatta, Petteri Orpo kirjoittaa.

Tekemällä tehty vastakkainasettelu lähipalveluiden ja keskittämisen tai julkisen ja yksityisen palvelutuotannon välillä ei Orpon mukaan edistä hyvinvointialueiden ja niiden asukkaiden parasta etua.

Hän jatkaa, että ihmisen etu on, että lääkäriin pääsee vaikkapa vaikkapa palvelusetelillä nopeasti, mikäli hyvinvointialueen oma tuotanto ei hoitoa pysty takaamaan.

– Kela-korvauksia nostamalla saadaan purettua perusterveydenhuollon jonoja, mikä säästää pitkässä juoksussa erikoissairaanhoidon kustannuksissa. Ihmisten tulee saada itse valita, mistä hakevat tarvitsemansa perustason sosiaali- ja terveyspalvelut.

Kokoomuksen linja on Orpon mukaan, että sote-pisteitä ja sote-palveluita tulee löytymään myös jatkossa jokaisesta Suomen kunnasta, kuten nytkin.

– Jonoissa kukaan ei ole parantunut eikä terveyskeskus 200 metrin päässä auta, jos seuraava vapaa kiireetön aika on kolmen kuukauden päässä.

Kokoomukselle tärkeintä on, että ihmiset pääsevät hoitoon nopeasti. On selvää, että palvelut pitää järjestää fiksusti, sen mukaan mitä alueen ihmiset tarvitsevat. Ei sote ole kuntia, vaan ihmisiä varten. Kukaan ei jonossa parane. #kokoomus https://t.co/jBmSwAalgi — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) January 15, 2022