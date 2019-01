Petteri Orpo: Yksityisauto on ja tulee olemaan välttämätön arjessa

Valtiovarainministerin mukaan Suomen etäisyyksillä on vaikea nähdä vaihtoehtoja yksityisautolle.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi eduskunnan kyselytunnilla kansanedustaja Jari Ronkaisen (ps.) kysymykseen polttoaineverojen kohtuullistamsesta.

– On aivan selvää, että Suomessa, pitkien etäisyyksien maassa, yksityisauto on aivan välttämätön siinä arjen elämässä, sen pyörittämisessä, töissäkäynnissä ja asioiden hoitamisessa. Ja se tulee olemaan sitä tästä pitkälle tulevaisuuteen, Petteri Orpo sanoi.

– On vaikea nähdä näillä etäisyyksillä, että vaihtoehtoisia välineitä on.

Ministerin mukaan pitkällä tähtäimellä on pyrittävä siihen, että autot ovat mahdollisimman päästöttömiä.

– Mitä tulee autoilun verotukseen, niin meidän täytyy kerätä meidän hyvinvointiyhteiskunnan, sen palveluiden pyörittämiseen, infran rakentamiseen ja turvallisuuteen tarvittavat verorahat jostakin. Yhteiskunnallinen sopimus on ollut se, että meillä on tietyllä tasolla oleva autoilun verotus ja polttoaineverotus. Hallitus ohjelmassaan on tehnyt ennustettavaa veropolitiikkaa, ja polttoaineveron keventäminen ei ole kuulunut siihen, vaan se on pidetty nykyisellä tasolla, hän jatkoi.

Petteri Orpon mukaan käyttövoimaveroon poistaminen yksittäin kansalaisaloitteessa esitellyllä tavalla ei ole mahdollista, vaan ”pitäisi tarkastella koko polttoaineen ja autoilun verotus kokonaisuutena, ja siihen on hyvä mahdollisuus kevään hallitusneuvotteluissa”.

Hänen mukaansa ilmastonmuutosta torjuttaessa ”kyllä meidän pitää pitää huolta siitä, että kustannukset kotitaloudelle pysyvät kohtuullisina, ja tämä koskee myöskin autoilua”.

– Tehdään mieluummin sellaisia rakenteellisia ratkaisuja esimerkiksi autoveroon, ajoneuvoveroon ja polttoaineverotukseen, joilla päästään kohti sitä, että meidän autokantamme uusiutuu, ja tehdään ratkaisuja, joilla joukkoliikenteen käyttö on mahdollista — siellä, missä se mahdollista on — ja mennään sitten näillä kohti tavoitteita. Pidetään kuitenkin kustannukset siellä kotitaloustasolla järjissään, koska, kuten todettua, auto on välttämätön niin monelle ihmiselle Suomessa.

Valtiovarainministeri muistutti, että autoveroa on kevennetty hallituskauden aikana.

– Ajoneuvoveroa kevennettiin vähän aikaa sitten ja kahteen otteeseen me olemme myöskin käyttäneet romutuspalkkiota, joka on ollut suosittu ja jolla on pyritty tavallisia ihmisiä tukemaan autojen uusimisessa. Eli kyllä myöskin tässä autoilijan politiikassa on mielestäni tehty ihan järkeviä liikkeitä.