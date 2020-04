Petteri Orpo: Sulku maksaa miljardin joka viikko

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomus pyysi pääministeriltä ilmoitusta koronakriisin hoidosta ja ministeriössä tehdyistä virheistä.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpo kertoo, että kokoomuksen eduskuntaryhmä pyytää pääministerin ilmoitusta koronakriisin hoidosta ja sosiaali- ja terveysministeriön poliittisessa johtamisessa tehdyistä virheistä.

– Emme halua esittää välikysymystä. Juuri nyt maa tarvitsee toimintakykyisen hallituksen, Petteri Orpo perusteli tänään tiistaina eduskunnan täysistunnossa.

Orpo toteaa, että ongelmia on ollut tilannekuvan muodostamisessa, toimenpiteiden valmistelussa, suojavarusteiden hankinnassa sekä testausten järjestämisessä.

Myös tiedonkulussa eduskunnan ja hallituksen välillä on ollut puutteita, mihin perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota.

– Eduskunnassa on aito huoli siitä, hoidetaanko koronakriisiä ja kansalaisten terveyteen liittyviä asioita riittävän hyvin, Orpo sanoi.

Asioiden hoidosta STM:ssä saatava selvyys

Orpon mukaan edessä ovat vielä vaikeammat ajat ja hallituksella on oltava viisautta löytää polku kriisistä ulos.

– Jotta voimme toimia yhdessä ja päättäväisesti ilman hallitus- ja oppositiorajoja kansallisessa hätätilassa, meidän on saatava selvyys asioiden hoidon tilaan erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön osalta.

Orpon mukaan selvitys on tärkeä, jotta eduskunta voi luottaa hallituksen toimintakykyyn, kun kriisin vaikeammat vaiheet alkavat.

Kokoomusjohtajan mukaan koronakriisistä pitää päästä ulos niin nopeasti kuin mahdollista.

– Yhteiskunnan sulku maksaa Suomelle noin miljardin joka viikko. Tarvitsemme suunnitelman, johon sitoutumalla valo häämöttää tunnelin päässä: testaus, jäljitys, eristäminen, suojavarusteet ja rajoitukset.

Orpon mukaan kaikki yhteiskunnan toimijat, kunnat ja kaupungit, järjestöt ja elinkeinoelämä, on otettava mukaan koronan taltuttamiseen.

– Nyt niin ei ole tehty. Hallitus hoitaa kriisiä valtiouskoisesti.

”Karmaisevaa luettavaa”

Eduskunta käsittelee tänään valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta (JTS) vuosille 2021-2024.

Orpon mielestä valtiovarainministeriön ennuste, johon julkisen talouden suunnitelma perustuu, on karmaisevaa luettavaa.

– Olin huolissani hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta jo ennen koronakriisiä ja olen siitä nyt vielä enemmän huolissani.

Orpon mukaan on selvää, että hallitusohjelma on kirjoitettava budjettiriihessä uudelleen. Hänen mukaansa velkaa on nyt pakko ottaa, jotta akuutista kriisistä päästään eteenpäin.

– Rahanjaon on loputtava yhtä nopeasti, kun se alkoi.

Orpon mielestä hallitusohjelman lisämenot pitää unohtaa, koska niiden rahoittamiseen tarkoitettuja kasvu- tai omaisuustuloja ei ole. Myöskään kunnille ei hänen mielestään saa antaa uusia velvoitteita.

– Me emme voi ottaa JTS:n katastrofaalista uraa annettuna. Hallituksen ja meidän kaikkien tehtävänä on muuttaa se. Rakentaa tulevaisuus uudelleen, kokoomusjohtaja sanoi.