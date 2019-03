Petteri Orpo vs Antti Rinne, osa II: Nato ja kasvisruoka

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeriehdokkaat ovat eri mieltä hyvinvointivaltion murenemisesta.

Verkkouutiset kertoi tässä jutussaan johtavien pääministeriehdokkaiden Antti Rinne (sd.) ja Petteri Orpo (kok.) vastausten eroista Helsingin Sanomain vaalikoneessa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon ja Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinteen linjaeroista saa lisäselvyyttä Ilta-Sanomien vaalikoneesta. Verkkouutiset poimi sieltä seuraavat * yhdeksän kiintoisaa kysymystä Orpon ja Rinteen vastauksineen:

* Suomalainen hyvinvointivaltio on murentunut.

Petteri Orpo: Täysin eri mieltä.

– Suomi käyttää todella suuren määrän rahaa koulutukseen, terveydenhuoltoon, sosiaaliturvaan ja tulonsiirtoihin. Kokoomus haluaa huolehtia näistä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan peruspilareista. Jotta hyvinvointimme pysyy korkealla tasolla, tarvitsemme enemmän työtä suomalaisille ja työn tekemiseen kannustavan yhteiskunnan.

Antti Rinne: Samaa mieltä.

– Sosiaaliturva on kansainvälisten instituutioiden arvioiden mukaan liian alhaisella tasolla ja vanhustenhoidon palveluiden huono tila osoittavat, että tarvitaan hyvinvointivaltion kunnianpalautus. Sipilän hallituksen kaltainen leikkausten tie on kuljettu nyt loppuun. Tulevalla vaalikaudella tulee satsata tulevaisuusinvestointeihin eli koulutukseen, tasa-arvoon ja hyvinvointiin. Näillä investoinneilla vahvistamme hyvinvointivaltiota ja pidämme huolta siitä, että Suomi menestyy myös tulevaisuudessa.

* Suomen pitää liittyä Natoon ensi vaalikaudella.

Petteri Orpo: En osaa sanoa.

– Kokoomus kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä, koska se lisäisi Suomen turvallisuutta. Ratkaisu kuitenkin edellyttää laajaa poliittista yhteisymmärrystä ja kansan enemmistön tukea. Kumpaakaan ei tällä hetkellä ole välittömässä näköpiirissä, mutta olosuhteet voivat muuttua nopeastikin.

Antti Rinne: Täysin eri mieltä.

– Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton maa, joka pohjaa puolustuksensa uskottavaan ja itsenäiseen puolustuskykyyn. Suomi on myös turvallisuuspoliittisin perustein Euroopan Unionin jäsen ja meillä on hyvät ja tiiviit yhteistyösuhteet Ruotsin, Yhdysvaltojen ja Naton kanssa. Kun koskaan ei ole järkevää sanoa ”ei koskaan”, meidän ei ole tarve esimerkiksi hallitusohjelmassa sulkea Nato-vaihtoehtoa itseltämme pois.

* Suvivirrestä ja sianlihasta tulee kouluissa luopua monikulttuurisuuden edistämisen ja uskontokuntien yhdenvertaisuuden nimissä.

Petteri Orpo: Täysin eri mieltä.

– Kummastakaan ei ole tarvetta luopua. Tällaisten vaatimusten esittäminen herättää enemmän vastakkainasettelua kuin rakentaa yhteisymmärrystä.

Antti Rinne: Täysin eri mieltä.

– Uskonnonvapautta tulee kunnioittaa.

Ei kieltojen kautta

* Dieselautoilua täytyy rajoittaa Suomen suurimmissa kaupungeissa typpioksidipäästöjen hillitsemiseksi.

Petteri Orpo: Eri mieltä.

– Emme lähesty asiaa kieltojen kautta. Kokoomuksen tavoitteena on tehdä kaasu- ja sähköautot edulllisemmaksi kuin bensiini- ja dieselauto. Tähän pyritään ensisijaisesti veropoliittisilla ja muilla taloudellisilla kannustimilla.

Antti Rinne: Eri mieltä.

– Tämä on kuntakohtainen kysymys, johon paikalliset päättäjät voivat ottaa kantaa.

* Lentomatkustamisen hintaa täytyy nostaa verotuksella ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Petteri Orpo: Eri mieltä.

– Kokoomus ei kannata kansallista lentoveroa, joka haittaisi Suomen kasvua ja kehitystä. Emme saa hankaloittaa suomalaisten ihmisten liikkumista Pohjolan perältä. Tällaiset ratkaisut pitää tehdä kansainvälisellä tai vähintään EU:n tasolla. Lentämisen päästöjä on hillittävä vahvemmalla EU:n päästökaupalla, ja kotimaassa raideliikennettä on vahvistettava lentämisen vaihtoehtona.

Antti Rinne: Eri mieltä.

– Tulevalla vaalikaudella selvitetään lentoveron tai lentomaksun käyttöönottoa. Tällä hetkellä arviona on, että lentovero- tai maksu olisi kannattavaa ottaa käyttöön vain siinä tapauksessa, että se olisi vähintään yhteisessä eurooppalaisessa käytössä.

* Armeija marssii vatsallaan, eikä Suomen puolustusvoimiin tarvita kasvisruokapäivää.

Petteri Orpo: Samaa mieltä.

– Varusmiesten ruokailu ei ole minulle ideologinen kysymys suuntaan eikä toiseen. Tärkeintä on, että ruoka on ravitsevaa ja terveellistä. Myös kasvisruoka voi olla sitä. Asiasta on kuitenkin turha järjestää poliittisia näytöksiä.

Antti Rinne: Eri mieltä.

– On tärkeää, että puolustusvoimien ruokahuolto tarjoaa varusmiehille ravitsevaa ja terveellistä ruokaa – on sitten kyse liha- tai kasvisruoasta. Armeijassa on tälläkin hetkellä kasvisruokapäiviä.

”Maltti on valttia”

* Viinien myynti ruokakaupoissa pitää sallia.

Petteri Orpo: Täysin samaa mieltä.

– Alkoholilain uudistuksessa maalattiin monia uhkakuvia, jotka eivät toteutuneet: kulutus ei lisääntynyt ja muuttui itse asiassa kohtuullisempaan suuntaan. Suomalaisiin voi luottaa tässäkin asiassa.

Antti Rinne: Eri mieltä.

– Juuri tehtyjä alkoholilain muutoksia ei ole vielä seurattu tarpeeksi hyvin, jotta uusia muutoksia voitaisiin tehdä. Maltti on valttia.

* Ay-maksujen verovähennys on poistettava ensi vaalikaudella.

Petteri Orpo: Samaa mieltä.

– Verotuksessa on tehtävä kokonaisuudistus, jossa työn verotusta alennetaan ja painopiste siirtyy haitallisen kulutuksen verotukseen. Samalla erilaisten vähennysten määrää pitää karsia, koska ne tekevät verotuksesta tarpeettoman monimutkaista. Näin käteen jäisi tältä osin sama rahamäärä, maksoi jäsenmaksuja tai ei.

Antti Rinne: Täysin eri mieltä.

– Verovähennyksen perusteet ovat ennallaan, eikä nykytilaa ole tarpeellista muuttaa.

* Kannabis pitää vapauttaa Suomessa.

Petteri Orpo: Täysin eri mieltä.

– Kokoomus ei kannata kannabiksen vapauttamista, koska sen voi olettaa lisäävän käyttöä, jolla on erilaisia haittavaikutuksia.

Antti Rinne: Eri mieltä.

– Lääketieteellinen käyttö on jo nykyään mahdollista. Viihdekäytön laillistamista en kannata.

