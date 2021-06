Petteri Orpo: Viestimme on purrut – Sanna Marin: Tämä on pettymys

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomus on Ylen ennusteessa kuntavaalien selvä ykkönen ja SDP häviäjä.

Yleisradio julkaisi kuntavaalien tulosennusteen kello 22 jälkeen.

Kokoomus on saamassa 21,5 (+0,8 kuntavaaleista 2017) prosenttia äänistä ja SDP 17,6 (-1,8) prosenttia äänistä.

Keskusta saa 14,7 (-2,8), PS 14,5 (+5,7) ja vihreät 10,9 (-1,6) prosenttia.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpolta kysyttiin Ylen lähetyksessä, julistautuuko hän jo vaalivoittajaksi.

– Kyllä sen nyt uskaltaa jo tehdä. Kyllä tämä on niin kova tulos. Tässä nähdään, että kyllä se sydän on sittenkin oikealla, Petteri Orpo sanoi.

– Meidän viestimme on purrut ihmisiin. Olemme saaneet ihmisiltä vahvan luottamuksen hoitaa asioita Suomen kunnissa. Haluan vielä kerran kiittää meidän aivan upeita ehdokkaitamme, jotka ovat tehneet tämän yhdessä tukijoukkojensa kanssa. Ja tietenkin äänestäjiä siitä, että olemme näin vahvan luottamuksen saaneet.

Orpo hämmästeli, että tulos on vielä parempi kuin 2017 vaaleissa.

– Tässä maailmanajassa siihen täytyy olla todella tyytyväinen. Kiitos.

Kokoomusjohtaja sanoi, että vaaliteltoilla puhuttiin vastuunkannosta sekä kunnissa että ”hyvin voimakkaasti” valtakunnan politiikassa.

– Kyllä me tästä vahvasti lähdemme myös valtakunnan politiikkaan, Orpo totesi.

SDP:n puheenjohtaja pääministeri Sanna Marin johtaa nyt puoluetta, joka hänen ensimmäisissä vaaleissaan menetti lähes kaksi prosenttiyksikköä.

– Jos luvut tällaisina toteutuvat, niin tietenkin tämä on pettymys. Meillä on ehdokkaat ja aktiivit tehneet tosi kovasti töitä. Me olemme puolustaneet ihmisten palveluita ja tulemme tulevallakin valtuustokaudella niin tekemään, Sanna Marin sanoi.

– On selvää, että kun kannatus vähenee, niin ei siihen puheenjohtaja voi ikinä tyytyväinen olla ja varmasti tulemme hyvin tarkasti analysoimaan vaalituloksen.

Marinin mielestä on vaikea sanoa, paljonko häntä koskenut aamiaiskohu vaikutti.

– Varmasti hallitusvastuu myös näkyy. Me olemme joutuneet tekemään erittäin kovia ja vaikeita päätöksiä, jotka ovat näkyneet ihmisten arjessa. Voi olla, että sillä on ollut sitten kuitenkin enemmän merkitystä.

Marinin mukaan ”tämä on ollut hyvin poikkeuksellinen vaali monellakin tapaa”.

Keskustan Annika Saarikon mukaan viimeisen viikon gallupit osoittivat huomattavasti huonompaa kuin mikä vaalitulos oli.

– Useat ehdokkaamme eri puolilta Suomea viestivät, ja itsekin havaitsin, että teimme hyvän loppukirin, Annika Saarikko sanoi.

– Ilman muuta me myös menetämme asemiamme suhteessa viime vaaleihin, mutta aika paljon tässä on meille tästä kohtalonvaalia manattu, ja minulle tämä on viesti siitä, että kyllä keskustan aurinko nousee.

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho totesi kannatusta heille tulleen kaikista ilmansuunnista, kuten perinteisesti.

– Mielestäni tulos näyttää tällaisenakin varsin hyvältä, verrattiin sitä mihin tahansa.

– Tietysti muualta kuin meidän itsemme taholta on ladattu vielä hurjempia odotuksia perussuomalaisten tulokseen, mutta kyllä tosiasia on se, että emme ole koskaan pystyneet kuntavaaleissa täysimääräisesti realisoimaan valtakunnallista kannatustamme. Se selittyy pitkälti äänestysaktiivisuudella, Jussi Halla-aho totesi.