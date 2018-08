Petteri Orpo: Veronkevennykset kannustavat ottamaan työtä vastaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministerin mukaan hallitus tekee 40 miljoonan euron ilmastonmuutostavoitteiden mukaiset veronkiristykset.

Hallitus päätti budjettiriihessään kohdistaa veronkevennykset kaikkein pienituloisimmille.

Ansiotuloverotusta kevennetään korottamalla perusvähennystä, työtulovähennystä sekä valtion- ja kuntaverotuksen eläketulovähennystä. Kevennysten yhteisvaikutus on vuositasolla 130 miljoonaa euroa.

– Perusvähennys takaa sen, että se koskee pienituloisia eläkeläisiä ja etuuksien varassa eläviä. Työtulovähennys kohdistuu pienimmille työtuloille. Minusta tämä on järkevää. Kun meidän ei tarvinnut Työttömyysvakuutusrahaston päätöksen myötä mennä työn verotukseen yleisesti, me suuntasimme sadan miljoonan kevennyksen pienimpään päähän. Sillä kannustetaan ottamaan työtä vastaan ja annetaan pienituloisille joitakin euroja enemmän käteen kuin nykyään, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo Verkkouutisille.

Orpo myöntää, että verotuksen progressio kiristyy hieman veroratkaisujen myötä, mutta valtaosalla verotus säilyy ensi vuonna samalla tasolla kuin tänäkin vuonna.

– No kieltämättä kiristyy aivan hieman, koska siellä alapäässä tehdään tämä kevennys. Perusprofiili isossa palkansaajakentässä pysyy nykyisen kaltaisena.

Hallitus yksituumainen veronkevennyksistä pienituloisille

Kun Työttömyysvakuutusrahaston hallitus päätti eilen esittää työttömyysvakuutusmaksuun 0,4 prosenttiyksikön alennusta, joka nollaa työeläkemaksun samansuuruisen korotuksen ensi vuonna, hallituksen ei tarvinnut keventää ansiotulojen verotusta estääkseen verotuksen kiristymisen.

Orpo kertoo, että neuvottelua veronkevennysten suuntaamisesta ei tarvinnut käydä Työttömyysvakuutusrahaston päätöksen jälkeen.

– Tästä me olimme hyvin yksimielisiä, mitä nyt sitten tehdään.

Mikäli työttömyysvakuutusmaksun alennus ei olisi nollannut kokonaan eläkemaksun kiristyksen vaikutusta palkansaajille, Orpon tavoittena olisi ollut, että hallitus olisi kuronut umpeen maksujen väliin jäävän vajeen, jotta kenenkään ansiotulojen verotus ei kiristyisi.

– Ensin olisi tehty se ja varmasti olisi tehty jotain toimia myös pienituloisten päähän. Sitä tilannetta ei koskaan syntynyt.

Veronkevennykset rahoitetaan kiristämällä alkoholi-, virvoitus- ja energiaveroja. Veroja kiristetään yhteensä 103 miljoonalla eurolla.

Orpo on tyytyväinen turpeen verotuksen kiristämiseen.

– Olisi voinut enemmänkin kiristää, mutta se on oikeaan suuntaan ja yhdessä tämän CHP:n (sähkön ja lämmön yhteistuotannon) kiristyksen ja uuden elementin, lämmityspolttoaineiden elinkaarimallin mukaanotto 15 miljoonalla, niin meillä on 40 miljoonan euron ilmastonmuutostavoitteiden mukaiset veronkiristykset täällä, ja se on hyvä asia, Orpo sanoo.

