Petteri Orpo Verkkouutisille: Tämä oli vaikea paikka kokoomukselle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jos kokoomus olisi yhtynyt epäluottamuslauseeseen, se olisi tehnyt hallituksen jatkosta mahdottoman.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoo, että ulkoministeri Timo Soinin (sin.) luottamusäänestyksen liittyvä tilanne kärjistyi eilen kokoomuksen ryhmäkokouksen jälkeen.

Orpo kertoo pitäneensä tiiviisti yhteyttä kokoomuksen kansanedustajiin, jotka kokivat, etteivät he voi äänestää Soinin luottamuksen puolesta tänään eduskunnassa. Useat kokoomuksen kansanedustajat viestittivät, että he kokevat, että heitä painostetaan ja että he haluavat lähestyä asiaa omalta arvopohjaltaan.

– He kokivat sen hyvin voimakkaasti hyvin ahdistavana. Jos saan tämän viestin, koen silloin, että kokoomusta painostetaan. Siksi oli loppujen lopuksi helppoa hyväksyä se, että he pidättäytyivät äänestämästä ja ilmaisivat sitä kautta omaa mielipidettään, Orpo sanoo Verkkouutisten haastattelussa.

SDP esitti Soinille epäluottamuslausetta, jonka mukaan ulkoministeri Soinin toiminta ulkomailla kiistää naisten oikeudet ja Suomen ulkopoliittisen linjan.

Kokoomuksen kansanedustajista Jaana Pelkonen, Saara-Sofia Sirén, Lenita Toivakka ja Sari Multala olivat poissa, kun eduskunta äänesti epäluottamuslauseesta. Orpon mukaan kansanedustajien kanssa oli sovittu etukäteen, miten he toimivat äänestyksessä.

– Heissä kuvastuu se, kuinka vaikea paikka tämä oli kokoomukselle, meidän jäsenistölle, Orpo näkee.

Orpon mukaan tänä päivänä arvokysymykset ovat politiikassa isoja ja tärkeitä.

– Ymmärrän sen, ja siitä kumpusi tämä suuri vaikeus. Se kärjistyi eilisen ryhmäkokouksen jälkeen, kun he kokivat niin kuin kokivat.

Väitteet alistamisesta loukkasivat

Orpo kertoo kokoomusedustajien viestittäneen hänelle eilen illalla ja tänään aamulla, että he kokivat pääministeri Juha Sipilän (kesk.) lausunnon vähättelevänä. Sipilä sanoi eilen, ettei hän usko, että kenel­lä­kään on mi­tään on­gel­maa pai­naa vih­re­ää eli äänestää Soinin luottamuksen puolesta.

– Edustajat kokivat, että kukaan ulkopuolinen ei voi arvioida, onko heidän helppo vai vaikeaa äänestää tässä kysymyksessä, Orpo kertoo.

Kokoomuksen puheenjohtaja kokee, että vaikka kokoomuksen politiikan tekemisen taustalla olevia arvoja yritetään horjuttaa, niin kokoomuksen sisällä käyty keskustelu osoittaa vahvan arvopohjan ja sen kuinka erilaisesti ajattelevia ihmisiä puolueeseen mahtuu.

– Arvostan, kunnioitan ja puolustan puoluettani ja meidän ihmisten oikeutta itsenäiseen ajatteluun. Eduskuntaryhmänä ja hallituspuolueena pyritään kuitenkin löytämään ratkaisuja, miten vaikeissa tilanteissa päästään eteenpäin.

Orpon mielestä väitteet alistamisesta menivät kuitenkin liian pitkälle.

– Minua on erityisesti loukannut se puolueen puheenjohtajana, että meidän puoluetta kohtaan esitetään sellaisia väitteitä, että meillä jotenkin alistetaan naisia ja nuoria naiskansanedustajia. Jostain luin, että kokoomuksessa nainen on nyrkin ja hellan välissä. Se loukkaa minua. Voi tulla ilmoittautumaan, ketä minun kokoomuksessani on alistettu, Orpo kehottaa.

Hallitustyön jatkosta olisi tullut mahdotonta

Orpon mukaan Soinin luottamusäänestyksestä tehtiin hallituksen luottamusäänestys, koska tilanne oli oppositiolle herkullinen.

– He näkivät tässä tilanteen lyödä kiilaa hallituspuolueiden väliin ja kokoomukseen, Orpo sanoo.

Hän huomauttaa, että nykyiset oppositiopuolueet SDP, vihreät ja vasemmistoliitto olivat hallituksessa viime vaalikaudella, kun kristillisdemokraattien Päivi Räsänen otti ministerinä paljon tiukempia kantoja kuin Timo Soini.

– Ei se silloin ollut ongelma, Orpo toteaa.

Jos kokoomus olisi yhtynyt opposition epäluottamuslauseeseen, se olisi Orpon mukaan tehnyt hallituksen jatkosta mahdottoman.

– Jos asiassa, joka hallituksen piirissä on käsitelty, olisimme yhtyneet opposition kysymykseen, niin kyllä se käytännössä olisi tarkoittanut sitä, että hallitustyön jatko olisi tullut mahdottomaksi. Vaikka juridisesti kysymys oli yhden ministerin luottamuksesta.

Orpo sanoo, että hallitustyöskentelyn näkökulmasta kokoomukselle oli tärkeää se, että asia otettiin tiukasti esille ja siitä käytiin hallituksen sisällä keskustelu. Lisäksi asiasta saatiin oikeuskanslerin lausunto.

– Soini on todennut, että hän ulkoministerinä toimiessaan hän toimii hallituksen ja Suomen linjan mukaisesti ja ottaa vakavasti oikeuskanslerin lausunnon ja toimii sen mukaisesti. Tämä oli minulle ja meidän ministeriryhmälle iso asia, että hän on tämän todennut ääneen.

Orpo sanoo lähtevänsä siitä, että Soinilta ei tule enää abortinvastaisia kannanottoja.

– Viittaan siihen, mitä hän on nyt sanonut. Eiköhän se ole se vanha viisaus, että ennemmin maansa myy kuin sanansa syö, Orpo toteaa.