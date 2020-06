Petteri Orpo: Velanotossakin pitää olla tolkku

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomus vaatii hallitusta esittämään suunnitelman viiden miljardin euron ongelman ratkaisemiseksi.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan Suomen tilanne on todella vakava talouden ja työllisyyden näkökulmasta.

– Koronan osalta tällä hetkellä Suomessa tilanne on hyvä. Tässä Suomi on onnistunut, Petteri Orpo kehui kokoomuksen tiedotustilaisuudessa.

Orpon mukaan nyt, kun korona on saatu kukistettua, talous pitäisi saada mahdollisimman pian auki. Kokoomuksen mukaan pandemian jälkeinen kestävä kasvu muodostuu rakenteellisista uudistuksia, joilla luodaan pysyviä uusia työpaikkoja ja saadaan investointeja Suomeen, ja kestävän kehityksen periaatteiden tukemisesta, eli vähähiilisyydestä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä.

– Ilman koronaa me olimme jo siinä tilanteessa, että kestävyysvaje oli 4,5 prosenttia bkt:sta, ja siihen päälle on tullut valtavat iskut, jotka korona on aiheuttanut. Myös pysyviä iskuja, Orpo sanoi.

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan on ymmärrettävää, että valtio ottaa velkaa tässä tilanteessa, kun kyse ei ole normaalista markkinahäiriöstä, vaan koronan aiheuttamasta.

– Siksi kokoomus puhuu aina siitä, että hyvänä aikana julkisesta taloudesta pitää huolehtia, jotta tällaisen kriisin keskellä meillä on varaa ottaa velkaa. Mutta velanotossakin pitää olla tolkku ja aina pitää olla käsitys siitä, miten se maksetaan takaisin, Orpo painotti.

Eikö voitaisi myöntää, ettei hallitusohjelmaa voida toteuttaa?

Orpon mukaan hallitusohjelma rakennettiin ylioptimistisesti 75 prosentin työllisyysasteen varaan, eikä hallitus ole ensimmäisenä vuotenaan esittänyt ainuttakaan työllisyystoimea.

– Eikö nyt voitaisi myöntää, että hallitusohjelmaa ei voida sellaisenaan toteuttaa, vaan pitää pystyä priorisoimaan ja miettimään, mikä on nyt oleellista, Orpo totesi viitaten pääministeri Sanna Marinin (sd.) ja valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) puheisiin.

Kokoomuksen mielestä työllisyystavoitteen on oltava 80 prosenttia 2020-luvun loppuun mennessä.

– Se tuntuu kaukaiselta tällä hetkellä, mutta jos Ruotsi ja Tanska pystyvät siihen, miksi Suomi ei pystyisi, Orpo kysyi.

Hänen mukaansa työllisyystavoitteen saavuttaminen vaatii oikeanlaisia rakenteellisia uudistuksia.

– Siihen on mahdollista päästä työllisyyden kautta, ei tarvita leikkauksia eikä veronkorotuksia.

Velkasuhde ei saa ylittää 80 prosentin rajaa

Valtiovarainministeriön arvion mukaan velkasuhteen vakauttaminen edellyttää julkisen talouden rahoitusaseman vahvistamista noin viidellä miljardilla eurolla 2020-luvun aikana.

– Mitä nopeammin toimet alkavat vaikuttaa, sitä vähemmällä päästään. Hallitus on lykännyt joka käänteessä vaikeat päätökset aina jonkin matkaa eteenpäin, Orpo totesi.

Orpon mukaan velkasuhteen vakauttaminen on kuitenkin vain nenän pinnalla pitämistä.

– Se voi olla ainoastaan minimitavoite hallitukselle, ja se ei ole sellaisenaan riittävä. Meidän mielestämme hallituksen tulee jo budjettiriihessä esittää suunnitelma viiden miljardin euron ongelman ratkaisemiseksi ja velkasuhteen kääntämiseksi laskuun.

Orpon mukaan samanaikaisesti pitää tehdä elvytystä, rakenteellisia uudistuksia ja sopeutusta.

– Ei tämä voi olla juna, jossa vaunut tulevat peräkkäin. Niiden on edettävä samaan aikaan. Tämä oli selkeä viesti niin (työelämäprofessori Vesa) Vihriälältä kuin (kansliapäällikkö Martti) Hetemäeltäkin. Hallitus ei voi napsia rusinoita pullasta.

Kun samaan aikaan esitetään suunnitelma, miten saadaan lisää tuloja ja miten velkaantuminen saadaan pysähtymään, se antaa Orpon mukaan oikeutuksen velanotolle.

– Jos ei näitä toimia ole, se tarkoittaa, että velka otetaan surutta lasten piikkiin ja leikataan pois tulevista palveluista.

Orpon mukaan julkinen velka suhteessa bkt:hen ei saa missään tilanteessa ylittää 80 prosentin rajaa. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan velkasuhde lähestyy 80 prosenttia vuonna 2024.