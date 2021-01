Petteri Orpo: Vastustamme jyrkästi maakuntaveroa

Puheenjohtajan mukaan kokoomus on ainoa todellinen vaihtoehto vasemmistohallituksen politiikalle.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi käyttäneensä joulutauolla paljon aikaa poliittisen tilanteen ja isänmaan tilan pohtimiseen.

– Kokoomusta haastetaan tällä hetkellä kovaa eri puolilta. Maltillisen sivistysporvarin laatikko tuntuu nyt ahtaalta ja sitä yritetään painaa kasaan eri puolilta. Juuri tässä tilanteessa meitä tarvitaan eniten. Kyky tehdä yhteistyötä, halu löytää ratkaisuja yhteiseksi hyväksi, vastuullisuus, kanssaihmisistä välittäminen – sitä on kokoomus. Ne ovat arvoja, joista voimme olla ylpeitä kaikkina aikoina, hän sanoi kokoomuksen puheenjohtajapäivillä lauantaina.

Orpo totesi, että tiukassa paikassa on kaksi vaihtoehtoa: Luovuttaa ja jäädä virran vietäväksi tai tehdä kaikkensa sen eteen, mihin uskoo.

– Minä valitsen jälkimmäisen. Pidän kiinni niistä arvoista, joihin uskon. Arvojen, jotka olemme kirjanneet hienoon periaateohjelmaamme. En suostu luopumaan sivistyneestä, rakentavasta ja vastuullisesta tyylistämme. En uskostamme edistykseen ja avoimeen vapaaseen yhteiskuntaan.

Hänen mukaansa populismi houkuttelee monia poliittisia päättäjiä.

– On helppo tarjoilla yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin. Viholliskuvan maalaaminen tai toisen motiivien arvailu on keino saada poliittinen vastustaja huonoon valoon. Me emme tähän kilpaan osallistu. Meidän tehtävämme on maltillisuuden, faktojen ja hyvän käytöksen puolustaminen. Meidän tehtävämme on puolustaa sitä, mikä on oikein, Orpo sanoi.

Kokoomusjohtajan mukaan hänelle on ”täysin mahdoton ajatus, että pitkää linjaamme muutettaisiin tuuliviirinä politiikan virtausten mukana. Tai jonkun ulkopuolisen voiman ajamana. Ei Kokoomus ole sellainen puolue”.

Orpo huomioi, että oppositiokauden alku on osoittanut, ettei meidän kannatuksemme nouse hallitusta kritisoimalla, vaan sillä, että teemme fiksuja esityksiä.

– Kokoomus on ainoa todellinen vaihtoehto vasemmistohallituksen politiikalle. Meidät erottaa muista uskomme tulevaisuuteen. Me haemme ratkaisuja pirullisiin ongelmiin. Me emme vain tyydy maalaamaan ongelmia tai vastaa jokaiseen ongelmaan velkarahalla. Me esitämme vastuullisia ratkaisuja. Niin Euroopassa, kotimaassa kuin paikallisella tasolla.

Maakuntauudistus on kuolinisku kunnille

Orpon mukaan seuraava paikka elää vahvaa suomalaista demokratiaa todeksi ovat kunnallisvaalit.

– Kevään kuntavaaleissa ole kyse vain seuraavasta valtuustokaudesta. Vaaleissa on kyse koko kuntapohjaisen järjestelmän, kuntien ja kaupunkien tulevaisuudesta. Maan hallitus on runnonut eteenpäin sosiaali- ja terveyspalveluiden keskusjohtoista maakuntamallia. Se on malli, jossa keskusta saa maakuntahallinnon ja vasemmisto työntää yksityisen sektorin sivuun.

– Hallituksen kaavailema maakuntamalli rakentaa uuden alueellisen tulonsiirtoautomaatin, kiristää verotusta ja vie palvelut kauemmas ihmisestä. Maakuntamalli lisää byrokratiaa sekä vie päätösvallan kuntien ja kaupunkien valtuustoista sosiaali- ja terveysministeriöön. Se romuttaa kaupunkien kyvyn investoida tulevaisuuteen, kuten kouluihin, infrastruktuuriin tai vapaa-ajan palveluihin, Orpo jatkoi.

Hänen mielestään maakuntauudistuksen torjuminen on suomalaisten kuntien elinehto.

– Jos uudistus etenee, kuntien rahat viedään, mutta velat jäävät.

Orpo totesi, että hallituksen suunnittelemassa kunnille ei jää tosiasiallista mahdollisuutta investoida tulevaisuuteen. Siis rakentaa uusia liikenneyhteyksiä, vapaa-ajan palveluita tai elinvoimaa vahvistavia investointeja. Peruspalveluista eli koulujen ja päiväkotien rakentamisesta juuri ja juuri selvitään.

Kolme ongelmaa

Orpon mukaan sosiaali- ja terveyspalveluissa on kolme ongelmaa yli muiden.

– Hoitoon ei pääse niin nopeasti kuin olisi tarpeen, rahat eivät tahdo riittää kasvaviin menoihin ja osaavien ammattilaisten tarve kasvaa valtavasti väestön ikääntyessä. Me ratkaisimme ongelmat ilman maakuntahallintoa. Uuden hallinnon tason rakentaminen on järjetöntä 5,5 miljoonan asukkaan maassa.

– Me ohjaisimme kunnat hakeutumaan riittävän suuriin yhteistyöalueisiin, millä taattaisiin riittävän vahvat järjestäjät ja huolehditaan pienten kuntien asukkaiden palveluista. Vastustamme jyrkästi maakuntaveroa, koska se johtaa väistämättä työn verotuksen kiristymiseen, Orpo linjasi.

Hänen mukaansa kokoomukselle ei ole tärkeintä se, tuottaako palvelut julkinen, järjestö vai yritys, vaan se, että palveluihin pääsee.

– Parannamme hoitoon pääsyä ja lisäämme valinnanvapautta ottamalla käyttöön nykyistä laajemman ja pakollisen palvelusetelin ja vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin. Otamme aktiivisesti käyttöön digitaalisia palveluita ja parhaita käytäntöjä tuottavuuden lisäämiseksi.

Kokoomusjohtajan mukaan tehtävämme on välittää suomalaisten viesti kuntavaaleissa.

– Tähän maahan ei kaivata maakuntahallintoa tai maakuntaveroja. Me olemme kuntapuolue, puolustamme kuntia ja kaupunkeja viimeiseen asti. Emme usko siihen, että ratkaisu jokaiseen ongelmaan on julkisten menojen kasvattaminen. Meidän mielestämme Suomessa tavallista palkansaajaa verotetaan jo aivan tarpeeksi, yhtään enempää ei tarvitse.

Orpo muistutti, että kuntavaaleissa on kyse jokaista kuntalaista koskevista tavallisista asioista ja palveluista.

– Kaikkien niiden takana on toimiva talous. Valitettavan moni puolue ei ymmärrä, että ilman toimivaa taloutta kunnat kuihtuvat. Niistä katoaa elämä, työpaikat ja palvelut. Ongelma ei ratkea sillä, että jakaa yhä enemmän yhä vähemmästä tai sillä, että korottaa veroja korottamasta päästyänsä.