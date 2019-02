Sdp vastaan Petteri Orpo taloudesta – ”vain teillä on aarrearkku”

Oppositio hiillosti valtiovarainministeriä.

Eduskunnan kyselytunnilla Sdp:n Eero Heinäluoma kysyi valtiovarainministeri Petteri Orpolta (kok.) ministeriön virkajohdon talouspuheenvuorosta. Heinäluoma halusi tietää, hyväksyykö ministeri mainitun kahden miljardin euron lisäsopeutuksen, joka voi tapahtua joko leikkauksien tai verotulojen lisäämisen kautta.

Petteri Orpon mukaan maan parhailla asiantuntijoilla on hyvin suuri huoli huonompien aikojen alkamisesta ja tiukasta paikasta. Sen vuoksi on tarkkaan mietittävä, mihin voimavaroja suunnataan.

– Vanhusten palveluihin meidän joka tapauksessa täytyy pistää lisää, Petteri Orpo sanoi.

Hänen mielestään emme voi velkaantua ja raportin mukaan veronkorotuksissa liikkumavaraa ei ole.

– Meidän pitää jatkaa tiukkaa talouden linjaa. Se on fakta.

Orpon mukaan on pystyttävä pitämään seuraavalla vaalikaudella huolta hallituksen aikaan saamasta hyvästä talouden ja työllisyyden kehityksestä: maan pitämisestä yrittäjäystävällisenä, pohjan luomisesta kasvulle ja 120 000 työpaikan syntymiselle.

– Ilman kasvua olemme takuuvarmasti niissä leikkauksissa, sopeutuksissa ja veronkorotuksissa, josta te puhutte, Petteri Orpo sanoi.

Sdp:n Pia Viitanen sanoi, että tarvitaan verotuloja, ja tämä hallitus on antanut kaikkein varakkaimmille veronkevennyksiä.

Valtiovarainministeri vastasi, että hyvän veropolitiikan, työn verotuksen ja yrittämisen verotuksen laskemisen ansiosta on luotu pitkäjänteisyyttä ja tulosta talouskasvulle.

– Kyllä me osaamme tämän veropolitiikan, Orpo sanoi.

– Sen sijaan – kuka täällä puhuu? Te olette luvanneet toisaalta miljardien lisämenot, ennen kuin aloitte edes puhua vanhusten palveluista. Miljardien lisämenot eri puolille yhteiskuntaa, ja te puhutte ja peräänkuulutatte täällä vastuullista taloudenpitoa, hän jatkoi Sdp:lle.

”Ette uskoneet

siihen yhtään”

Sdp:n ryhmäjohtaja Antti Lindtmanin mukaan hallitus on sanonut milloin suurmetsänomistajien, milloin miljoonaperijöiden tai sijoittajien ”käyneen täällä ensin”, kun muut ovat kysyneet rahoja.

– Ministeri Orpo, onko teidän almanakassa koskaan pienen ihmisen vuoro?, Antti Lindtman kysyi.

Petteri Orpo vastasi pienen ihmisen asian olevan heidän kaikkien asia ”ja sitä hoidetaan parhaiten sillä, että me hoidamme hyvin meidän talouttamme”.

– Sitä hoidetaan parhaiten sillä että me pidämme huolta talouskasvusta ja sillä että isillä ja äideillä, nuoremmilla ja vanhemmilla on töitä. Tätä me olemme tehneet, edustaja Lindtman. Te ette uskoneet siihen yhtään vaalikauden alussa. Te kerroitte että me emme tule pääsemään työllisyystavoitteeseen. Te kerroitte että me emme tule saamaan velkaantumista taittumaan. Te olette haukkuneet jokaisen esityksen mitä me olemme tehneet, Orpo sanoi.

– Edustaja Lindtman, me olemme saavuttaneet kaikki tänä tavoitteet. Kaikki. Ja se on parasta lääkettä sille, että voimme pitää huolta meidän vanhuksista, että meillä on varaa palkata hoitajia myös tulevaisuudessa. Älkää te tulko tuhoamaan tätä hyvää työtä mikä on tehty teidän holtittomalla menonlisäyspolitiikallanne!

Orpon mukaan rahaa ei riitä joka paikkaan.

– Vain teillä on aarrearkku jossa rahaa on loputtomasti, Petteri Orpo sanoi Sdp:lle.

Tämä tekee

surulliseksi

Seuraavana Sdp:n Krista Kiuru sanoi, että muutamaan sataan tuhanteenkaan euroon tällä hallituksella ei ollut sotainvalideille varaa, vaan heiltäkin piti leikata tälle vuodelle. Kiurun mukaan ”kokoomus mieluummin laittaa etusijalle perintö-ja lahjaveron alennuksen”.

Petteri Orpo sanoi kysyjän tyylin tekevän hänet surulliseksi.

– Te vääristelette kaiken mitä sanotaan. Te maalaatte kuvan, jota minä en tunnista. Vaikka kuinka mietin, en tunnista noita puheita. Sitä paitsi tämä ei ole kokoomuksen vaan hallituksen kyselytunti. Ja mitä tulee veteraanikysymykseen, niin siitä on tänään annettu esitys eduskunnassa – me toimimme tässäkin asiassa eri tavalla kuin te annatte kansalle ymmärtää, valtiovarainministeri tyrmäsi.

Orpo kehotti uudelleen ottamaan vakavasti virkamiesten sanoman, että on kyettävä keräämään puskureita ja pitämään talouskasvua yllä.

– Mutta puhuttaisiin niin kuin asiat ovat, eikä vääristeltäisi viikosta toiseen toisten puheita.

Ministerin mukaan ”mitään muuta keinoa ei ole kuin talouskasvun ylläpitäminen”, jos halutaan hyvinvoinnin säilyminen ja rahan riittäminen kaikkeen tärkeään.

– Ei veroteta yrityksiä kuoliaaksi, Petteri Orpo toivoi.