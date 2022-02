Petteri Orpo vastaa Li Anderssonille: Jos tämä on näkemyksesi, olen huolissani

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mukaan työllisyysaste tulee saada nousuun.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ihmettelee vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Anderssonin näkemystä Suomen työllisyystilanteesta.

Andersson esitti lauantaina MTV:n Uutisextrassa, että suomalainen keskustelu työllisyyspolitiikasta keskittyy ainoastaan sosiaaliturvan heikennyksiin. Hän kysyi, miksi puolueet eivät ole antaneet tunnustusta hallitukselle hyvästä työllisyystilanteesta.

Anderssonin mukaan ”joitakin puolueita harmittaa, että on mahdollista tehdä hyvää työllisyyspolitiikkaa ilman että leikataan pienituloisilta tai työttömiltä”.

– Vastaan [Anderssonille], että meillä on ministeri Anderssonin kanssa täydellisen erilainen näkemys siitä, miten asioita hyvin ja kestävästi hoidetaan. Jos Anderssonin mielestä asiat ovat nyt hyvin, niin olen todella huolissani, Orpo vastasi toimittajan kysymykseen puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä pidetyssä mediatilaisuudessa.

– Meillä on tällä hetkellä talouskasvun huippukohta käynnissä. Ensi vuonna talouskasvu hiipuu yhden prosenttiyksikön luokkaan ennustetusti ja jää sille tasolle. Se ei tule riittämään. Pienituloisten ihmisten palvelut ovat vaakalaudalla tulevaisuudessa, jos emme saa työllisyysastetta korkeammaksi, Orpo sanoi.

Kokoomusjohtajan mukaan työllisyysasteen nousu ei ole hallituksen ansiota, vaan johtunut suhdanteista.

– Jos hallitus katsoisi nyt, mitä pitäisi tehdä, niin lukisi oman talouspolitiikan arviointineuvostonsa – siis neuvoston, jonka he itse ovat asettaneet – arviot siitä, että pitää tehdä työllisyys- ja kasvutoimia ja pitää aloittaa sopeuttamistoimet. Ja kun menee kentälle, niin kaikkialla on työvoimapula ja meillä on samaan aikaan työttömiä.

– Hallituksen pitäisi keskittyä siihen, miten saadaan tällä hetkellä työttömänä olevat töihin, tukien varasta työelämään ja osallistumaan verojen maksuun.

SDP:n talouspolitiikan suunta huolestuttaa

Petteri Orpon mukaan suurin ero pääministeripuolueen paikasta kisaavien SDP:n ja kokoomuksen välillä on suhtautuminen talous- ja työllisyyspolitiikkaan. Orpolta kysyttiin, ”minkä pitäisi muuttua, jotta SDP ja kokoomus mahtuisivat ehkä jopa samaan hallitukseen?”

– Ensin totean sen, että reilu vuosi politiikassa on pitkä aika. Enemmän kuin tulevien hallitusratkaisujen spekulointiin, niin kokoomus keskittyy siihen, että rakennamme muutosohjelman ja tarjoamme suomalaisille vaihtoehdon nykyisen vasemmistohallituksen vastuuttomalle politiikalle. Siitä oikeasta päästäänkin SDP:n ja kokoomuksen suurimpaan eroon tällä hetkellä, ja se on ehdottomasti talous- ja työllisyyspolitiikassa, Petteri Orpo vastasi.

– Minun on vaikea ymmärtää ja hyväksyä heidän hyvin löperöä suhtautumistaan velanottoon. Ja myöskin sitä, että he ovat vastuullisuuden unohtaneet, eli tulevaisuuteen katsomisen. Nyt jos joskus pitäisi tehdä talouteen ja työllisyyteen uudistuksia, joilla saadaan kestävää talouskasvua ja kannetaan huolta tulevasta. Talouspolitiikka on merkittävin ero meidän puolueidemme välillä.

– Siksi me olemme vaihtoehto nykyisen hallituksen politiikalle. Ja nyt me keskitymme sen vaihtoehdon rakentamiseen.