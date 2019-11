Petteri Orpo: Valmiutta kompromisseihin kysyttävä PS:ltä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mahdollisen hallitusyhteistyön tiellä on keskeisiä näkemyseroja.

Työperäinen maahanmuutto ja näkemykset suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan puolustamisesta jakavat kahta suurinta oppositiopuoluetta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo antaa ymmärtää Nykypäivän haastattelussa, että perussuomalaisten olisi syytä liikkua ja tarkistaa politiikkaansa, jotta hallitusyhteistyö voisi olla mahdollista.

Haastattelu on tehty ennen Posti-kohun tuoreimpia käänteitä.

Orpo ottaa Nykypäivässä kantaa perussuomalaisten varapuheenjohtajan Riikka Purran taannoiseen haastatteluun Helsingin Sanomissa, jossa Purra sanoi, että ”emme pysty jatkamaan tällaisella hyvinvointijärjestelmällä, joka kustantaa näin paljon, eikä varsinkaan siinä tilanteessa, että meille tulee lisää maahanmuuttoa”.

– Tässähän on ristiriita, koska emme pysty kustantamaan hyvinvointiyhteiskunnan tärkeitä palveluita, kuten esimerkiksi vanhusten palveluita, kun niiden tarve kasvaa, ellemme saa tänne lisää työntekijöitä. Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa. Tässä kokoomuksella ja perussuomalaisilla on aivan keskeinen näkemysero, Orpo linjaa.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) johtamassa hallituksessa keskusta ja kokoomus päätyivät viime vaalikaudella siihen, ettei hallitusyhteistyölle perussuomalaisten kanssa ollut enää edellytyksiä, kun puheenjohtajaksi tuli Jussi Halla-aho.

Tässä haastattelussa Orpo ei halua pois sulkea vielä mitään hallitusyhteistyövaihtoehtoja koskien seuraavaa vaalikautta.

– Mitään puoluetta ei voi sulkea pois loputtomasti ja Halla-aho pyrkii selvästi tekemään perussuomalaisista salonkikelpoisempaa koko ajan. Siksi täytyy olla valmis yhteistyöhön. Voi olla, että me näemme joissain asioissa tähän mahdollisuuksia, mutta haluan painottaa, että olemme erilaiset puolueet. Suhtaudumme moniin asioihin eri tavoin, vaikka esimerkiksi turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä voisi löytyä yhteistäkin.

Käytännön politiikassa selkeimpiä eroja ovat Orpon mukaan esimerkiksi jo mainittu työperäinen maahanmuutto ja näkemykset siitä, miten suomalaista hyvinvointia puolustetaan. On myös itsestään selvää, että kansainvälisyys ja EU jakavat kahta suurinta oppositiopuoluetta.

Pitäisikö perussuomalaisten liikkua, jotta yhteistyö kokoomuksen kanssa voisi ylipäänsä olla mahdollista?

– Tämä onkin hyvä kysymys, koska ei voi olla niin, että aina vain kokoomukselta kysytään, oletteko valmiita yhteistyöhön. Tätä pitää kysyä jatkuvasti myös perussuomalaisilta: oletteko valmiita sietämään muiden mielipiteitä? Oletteko valmiita tekemään kompromisseja? Oletteko valmiita rakentamaan kannustavaa sosiaaliturvamallia Suomeen? Sellaista, jossa oikeasti työn tekeminen ja vastaan ottaminen on aina kannattavaa. Oletteko valmiita muuttamaan yhteiskunnan rakenteita niin, että täällä tulevaisuudessakin pärjää? Ja kun minä en tiedä, mitä mieltä he ovat näistä asioista, koska puhui heidän kanssaan melkein mistä vain, aina se kääntyy maahanmuuttoon, hän huokaa.

– Kokoomuksen puheenjohtajana minun täytyy sanoa lisäksi, että sellaiset asiat kuin tasa-arvo, demokratia, ihmisoikeudet, sananvapaus, yksilönvapaus – ne ovat minulle kaikki kaikessa. Eikä näissä voida joustaa.

”Kokoomus on oikeistopuolue”

Perussuomalaisten nousu maan suurimmaksi puolueeksi on pohdituttanut paljon kokoomuslaisia. Osa torjuu tiukasti mahdollisen hallitusyhteistyön ”oikeistopopulistien” kanssa seuraavalla vaalikaudella, osa lähestyy asiaa vähän toisin.

Edellisessä Nykypäivässä julkaistussa lukijakyselyssä eräs lukija arvioi, että ”Perussuomalaiset olisi luonteva yhteistyökumppani kokoomukselle ja mahdollistaisi vahvan oikeistoblokin seuraavissa vaaleissa.”

Miten kommentoit tätä?

– Kokoomus on oikeistopuolue. Jos katsotaan oikeisto – vasemmisto -karttaa, me olemme siellä oikean puoliskon keskellä. Perussuomalaiset hajaantuvat vasemmalta oikealle heti, kun lähdetään puhumaan verotuksesta, sosiaalipolitiikasta ja työllistämisen keinoista, Orpo katsoo.

Myös kokoomuksen ja perussuomalaisten äänestäjät mieltävät itsensä toisistaan poikkeavasti oikeisto–vasemmisto-akselilla, ilmenee oikeusministeriön kesällä julkaisemasta tutkimuksesta. Kokoomusta äänestävät sijoittavat itsensä poikkeuksetta oikealle, kun taas perussuomalaisten äänestäjien selvä enemmistö keskelle – vaikkakin niin sanottu ”oikea laita” näyttäisi viime vuosina vahvistuneen.

