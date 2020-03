Petteri Orpo: Suomen valmiuslaki tuotava nykyaikaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus uudistaa valmiuslakia vastaamaan muuttuneisiin uhkiin.

– Hienoa, että hallitus aikoo vastata toiveeseemme valmiuslain päivittämisestä. Toivomme todellista parlamentaarista lainvalmistelua yhteistyössä, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tviittaa.

Oikeusministeriössä on ryhdytty valmistelemaan valmiuslain päivittämistä. Ministeriön tiedotteen mukaan selvitystyötä jatkaa valtioneuvoston varautumisen pysyvä yhteistyöelin Turvallisuuskomitea, jonka tilaama jatkoselvitys valmistuu kevään 2020 aikana. Sen tulosten pohjalta oikeusministeriössä arvioidaan, millä tavoin valmiuslain tarkistamista koskeva lainvalmistelutyö käynnistetään.

Petteri Orpon mukaan lain päivitystarve liittyy erityisesti rajaturvallisuuteen ja hybridiuhkiin. Niissä laki on hänen mielestään syytä tuoda nykyaikaan.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan valmiuslain muutos edellyttäisi perustuslain säätämisjärjestystä ja asiasta on siksi perusteltua keskustella kaikkien eduskuntapuolueiden kesken jo ennen varsinaisen valmisteluhankkeen asettamista.

– On tärkeää varmistaa, että laki vastaa uusia ja muuttuneita uhkia ja riskejä. Hybridivaikuttamiseen vastaaminen ja rajaturvallisuus ovat ajankohtaisia ja keskeisiä teemoja, jotka liittyvät valmiuslakiin. Kyseessä on kuitenkin koko yhteiskunnan turvallisuuden kannalta keskeinen yleislaki, jota on tarkasteltava myös näitä päivänpolttavia teemoja laajemmin, Henriksson toteaa.

Valmiuslaki tuli voimaan vuonna 2012, ja siinä säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana. Sen tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.

