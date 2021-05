Petteri Orpo Valko-Venäjästä: Tällaista terrorisointia ei voi katsoa vierestä

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ottaa twiitillään kantaa Valko-Venäjän operaatioon, jossa Ryanairin matkustajakone Ateenasta Vilniukseen pakotettiin hätälaskuun Minskiin. Siellä tämän jälkeen pidätettiin koneessa ollut 26-vuotias toimittaja ja oppositiovaikuttaja.

– Uskomatonta toimintaa Valko-Venäjältä. Suomi ja muut EU:n jäsenvaltiot eivät voi katsoa tällaista terrorisointia vierestä, Petteri Orpo twiittaa.

– (Aljaksandr) Lukashenkan hallinnon toimet on tuomittava ja pakotteita tiukennettava.

Tasavallan presidentin kanslia twiittasi sunnuntai-iltana Suomen lausunnon. Sen mukaan vakavasta tapauksesta tarvitaan nopeasti täysi selvitys Valko-Venäjän viranomaisilta ja perusteellinen kansainvälinen tutkinta sekä voimakas EU:n reaktio.

EU:n huippukokouksen odotetaan tänään puhuvan toimista ja pakotteista Valko-Venäjää kohtaan.

Finland’s statement on the serious aviation incident in Minsk: A full clarification from the Belarus authorities and a thorough international investigation are urgently needed, as well as a strong EU reaction.

