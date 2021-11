Petteri Orpo: Valko-Venäjän kaltainen operaatio voi olla meilläkin edessä – näin hallitus vastasi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mukaan kysymys on nyt myös Suomen turvallisuudesta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puhui eduskunnan kyselytunnilla Valko-Venäjän hybridioperaatiosta naapurimaitaan kohtaan.

– Valko-Venäjän operaatio Puolaa ja Liettuaa vastaan on samalla operaatio koko Euroopan unionia vastaan, ja se on ehdottoman tuomittava ja vastenmielinen, Petteri Orpo sanoi.

– Tämä ei ole hallitus-oppositio -kysymys nyt. Kysymys on myös Suomen turvallisuudesta ja meidän kansallisesta turvallisuudestamme. Näille rajoille, joissa nämä tilanteet ovat päällä, on vähemmän matkaa kuin täältä Helsingistä vaikka Rovaniemelle. Maat ovat lähellä. Tämä ilmiö voi olla meilläkin edessä.

– Siksi se ei riitä, kun ulkoministeri (Pekka) Haavisto on todennut, että Suomen rajat saadaan kiinni. Meillä on puutteita meidän lainsäädännössämme, meidän täytyy pystyä tarvittaessa pysäyttämään ja keskeyttämään turvapaikkahakemusten vastaanotto. Tätä työkalua ei tällä hetkellä ole.

Orpo lupasi kokoomuksen olevan valmis tukemaan, ”koska tämä ei ole hallitus-oppositio -vastakkainasettelukysymys”, jos hallitus pikavauhtia tuo tarvittavat muutokset lainsäädäntöön.

– Hybridivaikuttamistilanteessa, kansallisen turvallisuuden ollessa uhattuna, tehdä silloin toimia ja pysäyttää turvapaikkahakemusten vastaanotto. Nyt tätä mahdollisuutta laissa ei ole, Orpo totesi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi.

– Olen täysin samaa mieltä edustaja Orpon kanssa siitä, että tämä on täysin tuomittavaa tämä Valko-Venäjän toiminta. Ja kyllä, tämä on hyökkäys koko Euroopan unionia kohtaan. Ja kiitän myös siitä tuesta, jonka edustaja Orpo esitti. Olen sama mieltä, tämä ei ole hallitus-oppositio -kysymys, Sanna Marin sanoi.

– Meidän on syytä katsoa, onko meidän lainsäädännössämme korjaamisen tarpeita. Mutta haluan myös vakuuttaa sen, että ilman muuta hallitus tällaisessa vastaavassa tilanteessa toimisi ja koko Suomi toimisi. Me emme tällaista toimintaa hyväksy tuolla rajalla, me emme hyväksyisi sitä omilla rajoillamme.

Marinin mukaan on tärkeää, että Euroopan unioni on kysymyksessä yhtenäinen ja maiden tukena.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen totesi, että vaikeistakin asioista on syytä puhua suoraan. Hän ihmetteli sisäministeri Maria Ohisaloa (vihr.), joka Mykkäsen mukaan vihjasi Liettuassa, Puolassa ja Kreikassa ”tietyissä tilanteissa” on jatkettu turvapaikkahakemusten vastaanottoa ”silloin kun se on ollut toisen ulkovallan painostuksen väline työntää turvapaikanhakijoita”.

– Ja ilmeisesti te hyväksytte sen. Tämä on mielenkiintoinen ja tärkeä tieto, Kai Mykkänen sanoi.

Suomen kannalta ydinkysymys Mykkäsen mukaan on, että turvapaikanhaku pitää kyetä keskeyttämään, kun kyseessä on ilmiselvä ulkovaltojen yritys painostaa Suomea turvapaikanhakijoiden kautta. Mykkänen kysyi, onko hallitus valmis viemään tällaisen valtuuden lakeihin.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) totesi valmiuslain päivittämisen olevan erittäin ajankohtainen hanke. Hänen mukaansa ministeriössä on tehty esiselvitys ja tarkoitus on lähteä ”koko parlamentin voimalla” uudistamaan valmiuslakia.

– Tässä täytyy tietysti muistaa, että tämä on iso ja vaativa hanke. Se vaatii meiltä kaikilta paljon, ja se pitää tehdä huolellisesti ja se pitää tehdä kunnolla, Anna-Maja Henriksson sanoi.