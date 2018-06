Petteri Orpo: Valiokunnan sote-linjaus kohtuullinen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan oleellista on, että valinnanvapaus voidaan toteuttaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvioi, että perustuslakivaliokunnan mietintö on oleellisesti parempi kuin luonnosversio, joka vuodettiin julkisuuteen.

– Tämä on oleellisesti toteuttamiskelpoisempi kuin julkisuudessa ollut versio, Orpo sanoo Verkkouutisille huomauttaen, että arvio on vielä pintapuolinen, koska mietintö on aivan tuore.

Mikä on poliittinen johtopäätös, voiko kokoomus hyväksyä nämä reunaehdot?

– Katsotaan rauhassa. Teemme ryhmässä yhdessä päätöksen. Tulos kuitenkin on se, että valinnanvapaus voidaan toteuttaa, Orpo sanoo.

Julkisuudessa on arvioitu, että valinnanvapauden vaiheistus ja maakuntien rahoitusraamin löystyminen olisivat kokoomukselle kohtalokkaita. Myös Orpo itse on todennut, että kyse on kokonaisuudesta ja valinnanvapaus sekä rahoitusraami ovat ns. uudistuksen nurkkapultit.

– Valiokunnan kanta rahoituksen osalta on vastuullinen. Aikataulutuksen suhteen pitää vielä katsoa tilannetta rauhassa.

Valiokunta ehdottaa myös valinnanvapauden testaamista EU:ssa. Orpo ei halua asiaa vielä tarkemmin kommentoida kuin, että ”se on hieman eri asia kuin lain sisältöön liittyvät ehdot”. Asia jää siis sosiaali- ja terveysvaliokunnan harkittavaksi.