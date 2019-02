Petteri Orpo: Valinnanvapaus on soten syvässä ytimessä

Kokoomusjohtaja sanoo, ettei voi hyväksyä valinnanvapauden poistamista uudistuksesta.

Helsingissä on ollut kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon vieraina maanantai-illasta asti kansainvälisiä vieraita. Paikalla ovat sisarpuolueiden johtajat Norjan pääministeri Erna Solberg, Islannin ex-pääministeri Bjarni Benediktsson, Ruotsin oppositiojohtaja Ulf Kristersson, Liettuan Gabrielius Landsbergis ja Latvian Arvils Ašeradens.

Tapaamisen illallinen syötin hotelli Tornissa, jonka historia valvontakomission päämajana herätti vieraiden kiinnostusta. Tiistaiaamuna osanottajat kävivät Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksessa.

Keskustelujen aiheina ovat Petteri Orpon mukaan muun muassa eurooppalaiset vaalit, turvallisuustilanne Baltiassa, ”tietysti Brexit” ja yhteistyö. Osanottajat hakivat myös yhteistä linjaa suhtautumisessa Unkarin Fidesz-puolueeseen.

– Lähetäme selvän viestin Fideszille: heidän on muutettava politiikkaansa. Lisäksi harkitsemme seuraavia askelia heidän EPP-jäsenyytensä arvioimiseksi, Petteri Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa tiistaiaamuna.

Orpon mukaan Fideszin kanssa oli vuoden lopussa hyvä keskustelu. Kuitenkin viime viikolla nähty kampanja EU:ta ja EPP-johtajia vastaan hänen mukaansa ”meni liian pitkälle”.

Syvässä

ytimessä

Vierailun tiedotustilaisuudelta huomiota vei Suomen sote-uudistuksen tilanne. Petteri Orpolta kysyttiin, kannattaako asiaa enää tuoda eduskunnan suureen saliin äänestykseen.

Petteri Orpo vastasi, että nyt eletään ratkaisevia päiviä ja eduskunnan sote-valiokunta on vasta aloittanut lausunnon käsittelyn. Hänen mukaansa nyt täytyy hetki rauhassa katsoa, onko löydettävissä polku, että uudistuksen kanssa voidaan edetä.

– Minusta jokaisen kansanedustajan pitää arvioida siinä vaiheessa, jos tämä polku löytyy, ja uskon että se löytyy, voiko äänestää esityksen puolesta. Kokoomus on sitoutunut hallituksen esitysten läpivientiin eduskunnassa, Petteri Orpo sanoi.

Orpon mukaan sote-lainsäädäntö on ”keskeisiltä osiltaan niin limittäin”, että hänen mukaansa tässä aikataulussa keskeisten osien irrottaminen toisistaan on lähes mahdotonta.

Valinnanvapaus on hänen mukaansa ”syvässä ytimessä sote-maakunta -uudistusta”.

– Minun käsittääkseni se on niin syvälle rakennettu sosiaali- ja terveyspalveluiden uuteen rakenteeseen, että sitä itsessään on hyvin vaikea ottaa pois. En sitä voi edes hyväksyä, koska se on oleellinen osa. Se nimenomaan vastaa siihen, mitä varten tätä uudistusta on lähdetty tekemään: että ihmiset pääsevät lääkärin, ammattilaisen vastaanotolle sairastuessaan, Petteri Orpo totesi.

Hänen mukaansa asian kova ydin ja oleellista on nyt lausunnon käsittely sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jossa fokuksen tulee olla.

– Sen jälkeen ollaan sitten viisaampia, kun se varmasti lähipäivinä ratkeaa.