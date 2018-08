Petteri Orpo: Sdp ei olisi syventänyt transatlanttisia suhteita näin paljon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uutuuskirjassa kokoomusjohtaja sanoo, että vaikka möykkäisi Nato-jäsenyydestä joka päivä, se ei edistäisi asiaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpoa on haastateltu maanantaina ilmestyvässä teoksessa Sauli Niinistö – Mäntyniemen herra (Into Kustannus). Orpo sanoo kirjassa äskeisen USA:n ja Venäjän Helsingin huippukokouksen osoittaneen, että presidentti on erittäin taitava hoitamaan suhteet Venäjälle ”mutta myös meidän läntisessä yhteisössämme”.

Kirjassa eräät Sdp:n päättäjät katsovat, että presidentin Nato-linja vastaa heidän puolueensa linjaa. Petteri Orpo on eri mieltä.

– Ei se mikään sosiaalidemokraattinen linja ole. Sauli Niinistö on hyvin pragmaattinen Suomen asioiden hoitaja, Petteri Orpo sanoo.

Hänen mukaansa kokoomus uskaltaa puhua Nato-jäsenyyden puolesta ja hän kertoo keskustelleensa Natoon liittymisestä presidentin kanssa. Presidentin linja ei Orpon mukaan ole kokoomukselle kiusallista.

– Väkemme ymmärtää sen, että vaikka möykkäisin joka päivä Nato-jäsenyydestä, se ei edistä Suomen Nato-jäsenyyttä, Petteri Orpo toteaa.

– En halua nokitella, mutta jos katsomme demarilinjaa, eivät he luultavasti olisi transatlanttisia suhteita näin paljon syventäneet. Meillä on paljon vahvempi transatlanttinen suhde tällä hetkellä kuin oli demareiden valtakaudella. Ja tämä on merkittävä asia.

– Meillä on selkeä linja, jota presidentti tukee: harjoittelemme ja teemme niin läheistä yhteistyötä Yhdysvaltojen, Ruotsin, EU:n jäsenmaiden ja Naton kanssa kuin vain voimme, kokoomusjohtaja jatkaa.

”Jollakin tavalla

henkinen yhteys”

Kirjassa siteerattu ”vaikutusvaltainen demari” kertoo tarinaa puolueen kokouksesta, jossa Sdp:n Eero Heinäluoma iloitsi puhuneensa presidentin kanssa puhelimessa. Puheenjohtaja Antti Rinne nokitti sanomalla tavanneensa presidentin. Tämän jälkeen Erkki Tuomioja oli todennut, että hänpä oli Saulin kesämökillä.

– Eihän se salaisuus ole, että välimme ovat hyvät. Senkin voi todeta, että meidän käsityksemme mukaan olemme tukeneet johdonmukaisemmin presidenttiä kuin jotkin hallituspuolueet, Erkki Tuomioja kommentoi tarinaa.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne pistää paremmaksi:

– Saulin kanssa meillä on ollut jollakin tavalla henkinen yhteys. Tunnistamme, miten toinen ajattelee ja miksi. Meillä synkkasi, ja kyllä sen valtioneuvostossa olleet ihmiset huomasivat, Antti Rinne toteaa.

Äskeisten presidentinvaalien alla Sdp:ssä oli niitä, jotka katsoivat, että olisi pitänyt asettua Niinistön taakse. Antti Rinteen mukaan ”kentän palaute” koepalloon asiasta oli kuitenkin murskaava.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi kirjassa, ettei hän löydä Sauli Niinistöstä hakemallakaan sosiaalidemokraattia.

– Talouspolitiikassa ollaan hyvin, hyvin kaukana. Tunnistan Niinistössä ne arvot, joita hänellä on ollut tässä huoneessa (valtiovarainministerinä) istuessaan. Ei hän ole arvojaan muuttanut, Orpo sanoo.

