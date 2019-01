Petteri Orpo: Vaikeassa asiassa toimittava tehokkaasti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministeri sanoo rangaistusasiassa tarvittavan laajaa yhteistyötä.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo kommentoi twitterissä Sdp:n julkaisemia toimenpide-ehdotuksia seksuaalirikosten kitkemiseksi.

– Kiitos SDP esityksistä vaikeassa asiassa, laajaa yhteistyötä tarvitaan. Hallitus valmistelee [Kai] Mykkäsen johdolla uusia toimenpiteitä, nämäkin otetaan huomioon siinä työssä. Nyt on rakentavan keskustelun paikka, jotta voidaan toimia tehokkaammin, Petteri Orpo twiittaa.

Petteri Orpo kertoi aiemmin, että kokoomus esittää lakien tiukentamista ulkomaalaisiin liittyvän rikollisuuden estämiseksi ja edellyttää lakien pikaista käsittelyä. Valmistelu on jo käynnissä sisäministeriössä.

Orpon mukaan lakien on oltava ankarampia niin, että ne vastaavat suomalaisten oikeustajua.

”Rikoksista törkeimpiä –

ankarat rangaistukset”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen toivoo, että eduskunnassa käsittelyssä olevat lakiesitykset seksuaalirikosten rangaistusten kiristämiseksi ja turvapaikkamenettelyn väärinkäytön ehkäisemiseksi etenevät nopeasti tällä vaalikaudella.

Kokoomuksen, keskustan ja Sdp:n eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat Jokisen mukaan sopineet kokoontuvansa tiistaina käsittelemään aihetta.

– Nyt on tärkeää varmistaa eduskunnassa, että oikeusministeri Antti Häkkäsen esittämät kiristykset lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin tulevat viivytyksettä hyväksytyksi, Kalle Jokinen sanoo.

– Suhtaudun myönteisesti Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin yhteistyötarjoukseen, jotta saamme nämä tärkeät lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten kiristykset hyväksyttyä viivytyksettä eduskunnassa.

Jokinen huomauttaa, että myös poliisin resursseja on kasvatettu. Hallitus on halunnut varmistaa 7 200 poliisimiehen taso reilun 18 miljoonan euron tasokorotuksella. Vuodelle 2019 on lisätty lisäksi poliisille yhteensä 5,8 milj. euron lisämäärärahaa poliisin toimintaan palvelutason kannalta haasteellisilla ja harvaanasutuilla alueilla sekä lähiöpoliisien ja poliisin ennalta estävän toiminnan lisäämiseen.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta teki vielä lisäyksiä poliisille ulkomaalaisvalvontaan kadonneiden henkilöiden tavoittamiseksi, lasten nettihyväksikäytön ennaltaehkäisyyn sekä poliisilaitosten koulupoliisitoiminnan turvaamiseen ja kehittämiseen. Yhteensä poliisin rahoitusta on kasvatettu viime vuodesta yli 27 miljoonalla eurolla.

– Hallitus valmistelee sisäministeri Mykkäsen johdolla jo eduskunnassa olevien lakimuutosten lisäksi toimenpiteitä seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi. Kun esitykset valmistuvat, toivon, että ne viedään nopeasti eteenpäin. Myös kansalaisuuslain muuttaminen on jo aloitettu siten, että törkeisiin rikoksiin kuten terrorismiin tai maanpetokseen syyllistyneiltä poistetaan Suomen kansalaisuus, Jokinen sanoo.

Rikoksiin syyllistyneiden karkotuksia on nopeutettu 1.1.2019 alkaen. Tällä hetkellä eduskuntakäsittelyssä on ulkomaalaislain muuttaminen siten, että viivytystarkoituksessa uusittuihin turvapaikkahakemuksiin puututaan tehokkaammin.

– Lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset ovat rikoksista törkeimpiä. Siksi niihin syyllistyneet rikolliset ansaitsevat ankarat rangaistukset.

Kiitos SDP esityksistä vaikeassa asiassa, laajaa yhteistyötä tarvitaan. Hallitus valmistelee Mykkäsen johdolla uusia toimenpiteitä, nämäkin otetaan huomioon siinä työssä. Nyt on rakentavan keskustelun paikka, jotta voidaan toimia tehokkaammin. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) January 13, 2019

#Oulu: Kokoomus esittää lakien tiukentamista ulkomaalaisiin liittyvän rikollisuuden estämiseksi ja edellyttää lakien pikaista käsittelyä. Valmistelu on jo käynnissä sisäministeriössä. Lakien on oltava ankarampia niin, että ne vastaavat suomalaisten oikeustajua. (3/3) — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) January 11, 2019