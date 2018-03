Petteri Orpo: Uudessa sotessa on nappi, vyö ja henkselit

Valtiovarainministerin mukaan uudistuksen tekemättä jättäminen tietäisi varmaa palvelujen heikkenemistä.

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina puhuttiin sote-uudistuksesta, josta hallitus antoi samana päivänä esityksen valinnanvapauslaiksi.

Opposition Sdp:n Eeva-Johanna Elorannan mukaan tarkoitus oli parantaa hoitoa ja sujuvoittaa hoitoonpääsyä. Hänen mukaansa hallituksen mallilla siihen ei tunnuta pääsevän. Eloranta kysyi, että kun sote-uudistus kasvattaa kustannuksia, nostetaanko veroja vai asiakasmaksuja vai heikennetäänkö palveluja.

Valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vastasi.

– Jos uudistusta ei tehdä, on aivan varma, että suomalaisten tärkeät sosiaali- ja terveyspalvelut heikkenevät, ja verot tulevat nousemaan, Petteri Orpo sanoi.

– Me olemme tekemässä järjestelmää, jossa siirrytään 200 toimijasta – 300 kunnasta ja kuntayhtymistä jotka järjestävät – 18 vahvan järjestäjän malliin. Me olemme luoneet järjestelmää, joilla nämä 18 maakuntaa ovat tiukassa hallituksen, eduskunnan ja valtiovarainministeriön ohjauksessa. Se on myös järjestelmä, joka huolehtii siitä, että kuluja leikataan, jos maakunnat eivät pääse tavoitteisiin.

Jos maakunta on liian heikko, käynnistyy Petteri Orpon mukaan nopeasti prosessi, jolla maakunta voidaan liittää toiseen.

Orpo viittasi siihen, että nykyjärjestelmässä kulut ovat kaksinkertaistuneet 2000-luvulla sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tämä tarkoittaa hänen mukaansa viittä miljardia euroa.

– Jos tässä edellisessä järjestelmässä ei ollut jarruja, niin nyt meillä on järjestelmä, jossa on nappi, vyö ja henkselit, Orpo kuvaili varmistuksia.

Sdp:n Anneli Kiljunen kysyi, miten hallitus suhtautuu asiantuntijoiden näkemyksiin, joiden mukaan uudistuksesta tulee jopa lisää kustannuksia. Kiljunen kysyi, siirretäänkö osa asiakaspalvelumaksuista asiakkaille.

Petteri Orpo kuvaili vastauksessaan tilannetta, jossa Suomella on vanheneva väestö.

– Se tulee tarkoittamaan, että seuraavan vuosikymmenen aikana kehitys tulee olemaan aivan hurjaa. Siksi meidän pitää tehdä tämä uudistus, Petteri Orpo sanoi.

– Vahvemmat järjestäjät. Me olemme olleet kaikki tässä samaa mieltä siitä, että tarvitaan vahvemmat järjestäjät, 18 maakuntaa, siihen tarvitaan valtion ohjaus. Te itse asiassa puhutte ihan oikeita asioita, olette hyvin perehtyneet.

– Mutta yksi iso virhe siinä on. Me yritämme rajoittaa sitä kovaa kustannusten nousua tällä uudella järjestelmällä, ja sen tavoite on käyttää kolme miljardia vähemmän kuin mihin nykyjärjestelmä johtaisi. Tehdään parempi järjestelmä, sujuva hoitoonpääsy, lääkäriin pääsee, hyvät hoitokeinot, käytetään teknologiaa hyväksi, ja paljon yksinkertaisempi malli kuin nykyinen satojen järjestäjien ja tuottajien hässäkkä.

Perussuomalaisten Arja Juvonen valitteli, että ”kukaan kansalainen ei ymmärrä tästä sotesta yhtään mitään”.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) sanoi hallituksen todella jakavan huolen informaation tarpeesta.

– Tarvitaan ymmärrettävää arkikielistä infoa tästä uudistuksesta. Ja voin kertoa teille, että tänään on alkanut valtioneuvoston yhteinen Maakunta tutuksi -kampanja, ja se sisältää sitä viestintää, joka on tarkoitettu kansalaisille ymmärrettävässä muodossa, ja tätä tullaan jatkamaan, Anu Vehviläinen sanoi.