Petteri Orpo: Työttömyysturvaa on uskallettava uudistaa

Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan työttömyysturvaa on uskallettava uudistaa ja sen aika on nyt.

Petteri Orpo kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissaan, että uudistuksen tarpeesta on vallinnut ymmärrys jo pitkään.

– Oikea hetki uudistamiselle on nyt, kun taloudessa ja työmarkkinoilla on imua. Meillä on tutkittua tietoa ja eri maista saatua kokemusta siitä, että kannustaminen on yksi tapa edistää työllistymistä. Työ taas on paras tapa vähentää köyhyyttä, hän toteaa.

Orpo muistuttaa, että työttömän köyhyysriski on Suomessa kymmenen kertaa suurempi kuin työllisen.

– Siksi me tarvitsemme kaikkia keinoja, myös aktiivimallia. Aktiivimalli voi tuoda tuhansia työllisiä lisää. Ihan jokainen onnistuminen on tärkeä. Laki on vasta tullut voimaan. Nyt seuraamme, miten se toimii. Jos kohtuuttomia tilanteita syntyy, me korjaamme lain puutteet, hän kirjoittaa.

Petteri Orpon mukaan myös suomalaista sosiaaliturvaa on uudistettava suuntaan, jossa työllisyys ja työttömyys eivät ole joko – tai -tiloja.

– Jos ihminen ei ole työkykyinen, työttömyysturva ei välttämättä ole hänelle oikea tuki.

Orpon mukaan työn ja sosiaaliturvan yhdistäminen nykyistä joustavammin on tehtävä mahdolliseksi.

– Meidän on korjattava tukijärjestelmä sellaiseksi, että se kannustaa aina ottamaan työtä vastaan. Liian moni nuori syrjäytyy. Liian moni työhaluinen ei löydä töitä. Liian usein keikkatyön vastaanottaminen on vaikeaa. Liian usein työntekijän palkkaaminen on yrittäjälle riski. Järjestelmämme ei toimi, hän toteaa.

Orpo kirjoittaa olevansa varma, että valtaosa suomalaisista jakaa hänen kanssaan ajatuksen siitä, että jos työ loppuu, on yritettävä aktiivisesti hakea uutta työtä.

– Näin suuri osa työnsä menettäneistä varmasti jo tekee. Tätä koko järjestelmän tulisi tukea.