Petteri Orpo: Työlupien jonot on saatava kuriin

Kokoomusjohtajan mukaan yrityksille välttämättömiä rekrytointeja jää tekemättä hitaiden viranomaisprosessien vuoksi.

Kokoomus tulee esittämään vaihtoehtobudjetissaan kymmenen miljoonaa euroa maahanmuuttovirastolle työlupien käsittelyaikojen lyhentämiseen.

Puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan työlupien jonotusaikoja ei saa päästää kasvuun, kuten nyt on käymässä.

– Työlupien käsittelyssä pitäisi pyrkiä ennemmin viikkojen kuin kuukausien käsittelyaikoihin. Jos jonot kasvavat nykyisestään, on suomalaisten yritysten kansainvälinen kilpailukyky vaarassa, sillä kilpailu osaajista ja tekijöistä on kova. Nämä asiat on yksinkertaisesti saatava hoidettua. Vaadin hallitukselta toimia asian korjaamiseksi, Petteri Orpo toteaa tiedotteessa.

Hallitus sai ratkaistua maahanmuuttoviraston resurssoinnin tämän vuoden osalta lisätalousarviolla. Ensi vuoden budjetissa ammottaa Orpon mukaan yhä aukko, joka tulisi paikata.

– Politiikka on epäonnistunutta, jos yksikin suomalaisille yrityksille välttämätön rekrytointi jää tekemättä hitaiden viranomaisprosessien vuoksi. Työperäinen maahanmuutto on elinehto Suomelle. Jo nyt Suomessa jäisi valtavasti työtä tekemättä ilman työperäistä maahanmuuttoa, Petteri Orpo sanoo.

– Hallitukselle on sattunut tässä kardinaalivirhe. Jos hallitus tosissaan ajaa ratkaisua työvoimapulaan, tätä kysymystä ei voi jättää ilmaan roikkumaan. Se on ratkaistava, ja kokoomus tarjoaa siinä auttavaa kättään, Orpo jatkaa.