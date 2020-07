Petteri Orpo: Tuomitsen jyrkästi Kiinan päätöksen

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoo Twitterissä tuomitsevansa jyrkästi Kiinan toimet Hongkongissa.

Kiina saattoi tiistaina voimaan Hongkongin uuden turvallisuuslain. Lain on jyrkästi arvostelu rajoittavan erityishallintoalueen itsehallintoa ja kansalaisten mielipiteenvapautta. Se on myös mahdollistanut pidätyksiä.

– Hong Kongia koskevat uutiset huolestuttavat. Peking on toimeenpannut uuden turvallisuuslain vastoin Hongkongin kansalaisten tahtoa. Yhdyn @vonderleyen ja @charlesmichel arvioon ja tuomitsen jyrkästi Kiinan päätöksen. Myös Suomen hallituksen tulisi ottaa tähän selkeä kanta, Petteri Orpo tviittaa.

– Laki heikentää Hongkongin autonomiaa ja rappeuttaa sen oikeuslaitoksen riippumattomuutta. EU:n tulee määrätietoisesti ajaa demokraattisia arvoja, oikeusvaltioperiaatetta ja kansalaisvapauksia sekä tukea Hongkongin kansalaisia.

South China Morning Postin mukaan pidätettyjä on keskiviikkoiltapäivään mennessä jo yli 180. Uuden turvallisuuslain on kerrottu menevän Hongkongin oman lainsäädännön edelle, ja esimerkiksi jokaisesta rikoksesta maksimirangaistuksena voidaan määrätä elinkautinen.

Uusien lakien myötä Kiina perustaa Hongkongiin myös kansallisen turvallisuusviraston, joka saa kerätä vakoilutietoa ja käsitellä kansallista turvallisuutta vastaan tehtyjä rikoksia.

Hongkong on Kiinan erityishallintoalue. Tänään keskiviikkona tulee täyteen tasan 23 vuotta siitä, kun Hongkong siirtyi Britannian hallinnasta Kiinalle.

Kiinan mukaan uudella lailla on tarkoitus torjua salaista yhteistyötä vieraiden valtojen kanssa sekä separatistista, vallankumouksellista ja terroristista toimintaa. Turvallisuuslakien on pelätty tarkoittavan ”Hongkongin loppua” ja Kiinan toimet ovat tuominneet muun muassa Yhdysvallat, EU, Japani ja Taiwan.

#BREAKING: Over 180 have been arrested for participating in unauthorised assemblies, disorderly conduct, possession of offensive weapon and other related offences, including 7 for suspectedly violating #NationalSecurityLaw. Arrest action is underway. Stop breaking the law.

— Hong Kong Police Force (@hkpoliceforce) July 1, 2020