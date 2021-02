Petteri Orpo: Tulevaisuus kurjistuu, jos talouspolitiikka ei muutu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mukaan hallituksella on päätöksenteon paikka kehysriihessä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan kuluvana keväänä on kaksi erityisen tärkeää kokonaisuutta. Ensimmäinen niistä on suomalaisen hyvinvoinnin pelastaminen koronan jälkeen.

– Ne, jotka haluavat säilyttää hyvinvointiyhteiskunnan rakenteet muuttamattomina, murentavat sitä. Ne, jotka haluavat kehittää sitä, pelastavat sen, Orpo sanoi eduskunnassa valtiopäivien avauskeskustelussa pitämässään kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa.

– Talouskasvu on ainoa kestävä tapa pelastaa hyvinvointi.

Hänen mukaansa kaikki Suomesta tehty tutkittu tieto varoittaa kurjistuvasta tulevaisuudesta, jos talouspolitiikan suunta ei muutu.

Viimeksi eilen siitä muistutti valtiovarainministeriön virkamiesraportti. Viikko sitten talouspolitiikan arviointineuvosto.

– Tällä hetkellä hallitus näyttää ratkaisevan jokaisen eteen tulevan ongelman lisävelalla tai verokorotuksilla. Velkaa ei voi loputtomasti ottaa ja ihmisten kukkaroista ei voi enempää verottaa, Orpo totesi.

– Hyvinvointi ei synny siitä, että jakaa yhä enemmän yhä vähemmästä. Vaan siitä, että luo enemmän jaettavaa. Siksi Suomessa on tehtävä uudistuksia, joilla syntyy työpaikkoja, yritykset kasvavat ja uskaltavat investoida.

Vasemmistohallitus kokoontuu keskustan pönkäämänä kehysriiheen huhtikuussa heti kuntavaalien tulosillan jälkeen.

– Se on samalla hallituksen puolivälin krouvi. Jos hallitus aikoo tehdä vielä jotain, päätöksenteon paikka on riihessä, Orpo sanoi.

– SDP näyttää valitettavasti nostaneen kädet pystyyn, kun se lähetti varapuheenjohtajansa Helsingin Sanomiin tasoittamaan tietä velkaantumisen ja tekemättömyyden jatkolle.

Orpon mukaan kokoomus on esittänyt vaihtoehdon, jolla syntyy enemmän työpaikkoja, ihmisille jää enemmän rahaa käteen palkasta ja eläkkeestä ja Suomi ottaa vähemmän velkaa kuin hallituksen mallissa.

– Talouden yhtälö on oikeastaan yksinkertainen: kun Suomessa ihmisillä on hyvän elämän eväitä, sydän sykkii, talous on hyvässä kunnossa, syntyy työtä ja työpaikkoja. Siitä taasen kertyy jaettavaa, jolla voidaan ylläpitää palveluja, pitää huolta turvallisuudesta, viihtyvyydestä, luonnosta ja harrastusmahdollisuuksista.

Orpo listaa keinoja tähän:

– Mahdollistetaan sopiminen työpaikoilla, jotta yritykset uskaltaisivat palkata lisää työntekijöitä. Puretaan kannustinloukkuja, jotta työn vastaanottaminen ja tekeminen olisi aina kannattavaa porrastamalla työttömyysturva, korottamalla ulosoton suojaosaa ja opintotuen tulorajoja. Palautetaan pieni omavastuu toimeentulotuen asumismenoihin.

– Kevennetään tavallisen suomalaisen verotusta ja parannetaan – ei siis heikennetä – kotitalousvähennystä. Tehdään työllisyyttä ja tasa-arvoa parantava perhevapaauudistus. Alennetaan varhaiskasvatusmaksuja. Lisätään kansainvälistä rekrytointia. Panostetaan tutkimukseen ja innovaatioihin.

Sote

Orpon mukaan toinen kevään tärkeä kokonaisuus on soteuudistus.

– Soteuudistuksen tarkoituksena oli saada ihmiset jonoista hoitoon ja huolehtia, että rahat riittävät ikääntyvän Suomen kasvaviin sotemenoihin. Valitettavasti hallituksen maakuntamolokki ei vastaa kumpaankaan näistä ongelmista.

– Ei ole ihme, että tuoreen tutkimuksen valossa palveluiden siirtoa maakunnille kannattaa vain alle neljännes suomalaisista. Viisas kansa, kannattaisi kuunnella.

Orpon mukaan syy on se, että maakuntamalli kiristää verotusta ja vie palvelut kauemmas ihmisestä. Se lisää byrokratiaa ja vie päätösvallan kuntien valtuustoista sosiaali- ja terveysministeriöön.

– Kaupungeista tulot lähtevät, mutta velat jäävät. Se romuttaa kaupunkien kyvyn investoida tulevaisuuteen.

– Uudistuksessa rakennetaan uutta ja ylimääräistä hallinnon porrasta, vaikka pitäisi ratkaista sosiaali- ja terveyspalvelujen ongelmia. Jonossa ei parane, eikä byrokratia ole reseptilääke.

Kokoomus haluaa vähemmän hallintoa, parempaa hoitoa ja lyhyempiä jonoja.

– Uudistus on hoidettavissa helpommin. Kokoomus antaisi kunnille vapauden ja vastuun hakeutua laajoihin yhteistyöalueisiin, kuten ne ovat suuressa osassa maata jo tehneet. Korjataan nykymallin virheitä, ei rakenneta uutta virheineen, Orpo totesi.