”Toveri on tulossa selkä edellä vastaan”

Kokoomusjohtajan mukaan hänen puolueensa puolustaa talouspolitiikkaa tolkuttomia lupauksia vastaan.

Lahden torilla on tiistaiaamuna koiranilma ja kokoomuksen toritilaisuudessa parisatapäinen väki. Joukossa useampi kokoomusehdokas pohtii, miten perussuomalaisia äänestämään aikoville saataisiin viesti siitä, että heidän kannattaisikin antaa äänensä Sdp:n nousua paremmin estävälle taholle.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tempaisee yleisöä kohmeesta. Orpo sanoo lavalla puheensa aluksi, että ”meitä ilma ei latista yhtään”, ja kommentoi tuoreita gallupeja, joissa puolue on lähestynyt kärkeä.

– Meillä on muutama päivä aikaa, kaksi pinnaa takamatkalla, ja lujaa mennään nyt – eikö niin, Petteri Orpo sanoo yleisön riemuitessa.

Juontaja kysyy, alkaako näyttää siltä, että kokoomus menee ohi Sdp:stä.

– Olen ihan varma siitä. Viime vaalien alla otimme kaksi pinnaa lisää viimeisinä päivinä ja vaalipäivänä vielä. Ja toveri on nyt tulossa vähän kuin selkä edellä vastaan!

Orpo kehottaa kaivamaan voiton ”vaikka kiven alta kotiin”.

– Yli puolet äänistä on antamatta. Jokaisella äänellä on merkitystä. Meidän jokaisen vaalityöllä on merkitystä. Se voi olla niin pienestä kiinni, mikä puolue on suurin ja lähtee vetämään hallitusta. Siitä pienestä erosta voi tulla valtava ero. Onko maalla punavihreä johto, joka lähtee jakamisen tielle ja veronkorotusten tielle?

Yrittäjyyden edellytykset

Petteri Orpo siirtyy puhumaan kokoomuksesta.

– Meillä on selkeä näkemys siitä, millaista politiikkaa me haluamme tehdä. Me tarjoamme vastuullista talouspolitiikkaa, vakaata asioiden hoitoa, turvallista tulevaisuutta, selkeää näkemystä siitä miten Suomi pärjää. Selkeät viestit – nyt tehdään töitä ja otetaan se kaksi pinnaa kiinni niin että heilahtaa, Orpo sanoo.

– Kaiken politiikan tekemisen tavoite on, että ihmiset voivat hyvin. Suomi on turvallinen, Suomi on osaava ja Suomi on tasa-arvoinen. Mutta se väline, miten sinne päästään, kaiken perusta on terve talous.

Kokoomusjohtajan mukaan vain sen kautta. että mahdollisimman moni työikäinen ja -kykyinen on töissä, syntyy veroeuroja. Sitä kautta kustannetaan tärkeitä palveluja.

– Ei ole mitään muuta tietä kuin työllisyys ja vastuullinen talouspolitiikka. Me pidämme huolta yrittäjyyden edellytyksistä. Siten niitä työpaikkoja syntyy ja syntyy talouskasvua.

Jatkuva epävarmuus Sdp:sta

Keskeinen lupaus kokoomuksen ohjelmassa on Petteri Orpon mukaan työmiljardi, ansiotulon veronkevennys, joka koskee myös eläkeläisiä.

– En voi ollenkaan ymmärtää, kun Suomessa on sellaisia puolueita, joille joka asiaan ratkaisu on uusi vero tai veronkorotus. Ja poliittinen voitto on se, jos varsinkin ansioveroa pystytään kiristämään. Se on aivan omituinen ajattelutapa, Orpo ihmettelee yleisölle.

Verkkouutisille kokoomusjohtaja sanoo, että sanoma on nyt alkanut selvästi purra.

– Selkeästi ihmisille alkaa selvitä iso ero, joka on demareiden vaihtoehdossa, joka perustuu tolkuttomiin lupauksiin, jatkuvaan epävarmuuteen esimerkiksi heidän verolinjastaan – mikä se on?, Petteri Orpo kysyy.

– Eilen (IL:n tentissä Antti) Rinne pisti lupaukset kolmeen koriin, jotka toteutetaan, jotka ehkä toteutetaan ja vissiin on joku kolmaskin kori. Eli on vastuuton, epäselvä talouspolitiikan linja, ja on meidän selkeä talouslinja. Siinä ovat ne vaihtoehdot. Vain vastuullisella talouspolitiikalla turvataan palvelut.