Petteri Orpo torjuu USU:ssa bensiiniveron korotukset

Kokoomuksen puheenjohtaja torjuu hallituksen kaavailemat liikenteen polttoaineverojen korotukset.

Petteri Orpon mukaan polttoaineveroja ei pidä korottaa tällä eikä tulevallakaan vaalikaudella, vaikka monien tutkijoiden mukaan hinnankorotukset olisivat tehokkain keino vähentää liikenteen päästöjä.

– Korotuksista tulisi pidättäytyä, koska Suomessa polttoaineiden verotus on huippuluokkaa. Fakta on se, että ilmastotoimena polttoaineveron korotus on todella väärä työväline, koska Suomessa ihmisten pitää käyttää yksityisautoa, Orpo sanoo Uutissuomalaiselle.

Hän toteaa, ettei kaikilla ole varaa ostaa sähköautoa, mutta ihmisten on päästävä töihin, terveyskeskukseen ja vietävä lapsia harrastuksiin.

– Autolla ajetaan joka tapauksessa. Korotus ei ole hyvä keino vähentää päästöjä, koska se leikkaa ihmisten tuloja. Sitä on käytetty, mutta nyt siinä ollaan tapissa.

Orpon mukaan liikenteen päästöjä pitää vähentää. Se tapahtuu edistämällä autokannan uudistumista ja puhtaiden sekoitepolttoaineiden kehittämistä.

Velka huolettaa

Orpo myöntää Uutissuomalaiselle, että kokoomus on jäänyt varsin yksin huolineen valtion velan kasvusta.

– Hallituksella ei ole mitään suunnitelmaa eikä toimia, miten jatkossa toimitaan ja velkaantuminen pysäytetään, hän sanoo.

– Jos sitä ei pysäytetä, ollaan hyvin nopeasti 80 prosentin tasossa bruttokansantuotteesta, mitä ollaan pidetty kriisirajana. Siitä on pakko olla kaikkien huolissaan.

Ex-valtiovarainministeri muistuttaa, että iso velkamäärä lisää väkisin menoja. Se tarkoittaa korkeampia korkomenoja, korkeampaa veroastetta ja huonompia palveluja.

– Jos talousuudistuksissa ei saada mitään aikaan, vuoden päästä eduskuntavaalit ovat jo lähellä ja kaikki työnnetään seuraavan hallituksen siivottavaksi.