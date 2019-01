Petteri Orpo toivoo tukea myös lisäesityksille lakien kiristämiseksi

Ministeri sanoo hallituksen arvostavan yhteistä tahtoa puuttua seksuaalirikoksiin.

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina Sdp:n Jutta Urpilainen kysyi lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosepäilyjen synkistä uutisista. Urpilainen halusi tietää, miten hallituksessa nähdään tilanne.

Pääministerin sijainen Petteri Orpo (kok.) vastasi tapahtumien olevan järkyttäviä. Hänen mukaansa yhdenkään naisen ja tytön ei pidä joutua tällaisten rikosten uhriksi.

– On erittäin hyvä, että tässä asiassa on käyty hallitus-opposition (rajan) ylittävää keskustelua. Arvostan ja arvostamme sitä suuresti. Se että löytyi yhteistä tahtoa eduskunnasta siihen, että hallituksen eduskunnalle jo antamat kolme esitystä, joilla näihin ilmiöihin puututaan, että ne saavat kaikkien eduskuntaryhmien tuen, on äärettömän hyvä asia, Petteri Orpo sanoi.

– Lisäksi meillä on täällä (eduskunnassa) sisällä myös kaksi muuta tärkeää lakiesitystä, joille toivoisin myös löytyvän laajaa tukea tästä salista.

Orpo sanoi haluavansa todeta, että kuva jonka mukan mitään ei olisi tehty tätä ennen, on väärä. Hänen mukaansa hallitus on toiminut päättäväisesti 2015 kriisin alusta lähtien ja ”asiantuntijoidenkin mukaan se mikä on tehtävissä Suomen lain, perustuslain ja kansainvälisten sopimusten puitteissa, on kutakuinkin tehty”.

– Mutta aina voimme tehdä enemmän. Tämän järkyttävän asian edessä meidän pitää kääntää jokainen kivi yhdessä.

Lisäkysymyksessä Jutta Urpilainen tiedusteli uhriksi joutuneiden lasten hoidosta, poliisin voimavarojen vahvistamisesta ja määrärahoista lisäbudjettiin.

Petteri Orpo vastasi hallituksen koko toimikautensa ajan lisänneen merkittävällä tavalla poliisin voimavaroja.

– Sisäministerinä nostin päätökselläni Tampereen poliisiammattikorkeakoulun sisäänottomäärän täyteen maksimiin, 400:aan. Sitä on hallitus siellä pitänyt. Lisäksi olemme huolehtineet että joka ainut sieltä valmistuva poliisimies ja -nainen on työllistetty. Tänä vuonna pääsemme siihen, että poliisien määrä jopa kasvaa, Petteri Orpo totesi.

– Olemme sitoutuneet – uskon että kaikki – siihen, että tämä sisäänottomäärä poliisin ammattikorkeakouluun pidetään korkealla. Se johtaa nykyistä korkeampaan poliisien määrään.

Lisätalousarviota oleellisempaa ministerin mukaan ovat nyt toimenpiteet kuten kriisiapu. Jos jo tänä vuonna tarvitaan lisää budjettimäärärahoja, ollaan Orpon mukaan valmiita tekemään lisäbudjetti.