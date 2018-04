Petteri Orpo toivoo hallitusyhteistyön jatkuvan: Melske ylimitoitettua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen puheenjohtaja kuittaa puheet hallituksen kriisiyttämisestä ’hyväksi mielikuvitukseksi’.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoo olleensa yllätynyt siitä, että reaktio Kaj Turusen siirtymisestä kokoomukseen oli niin kova.

– On ennenkin nähty, että kansanedustajia on siirtynyt toisiin ryhmiin. Kyllä tämä melske on aika ylimitoitettua, Orpo sanoi tiedotusvälineille eduskunnassa.

Orpo kertoi, että tarkoituksena oli ollut, että pääministeri Juha Sipilää (kesk.) informoidaan ennen tiedotustilaisuutta, mutta uutinen Turusen siirtymisestä sinisistä kokoomukseen tuli julki jo ennen sitä. Orpon mukaan kyse oli sensitiivisestä asiasta, jonka toteutumisesta haluttiin olla varmoja.

Sinisten puheenjohtaja, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho sanoi aiemmin tänään sinisten epäilevän, että kokoomus yrittää tällä provokaatiolla saada hallituksen kriisiytymään tai jopa kaatumaan.

– Ei tulisi mieleenikään. Tässä ei ole kyse kuin siitä, että Kaj Turunen halusi liittyä meidän eduskuntaryhmään, kun kokee sen paremmin omakseen, Orpo totesi.

Sampo Terho arveli, että kokoomus yrittää kriisiyttää hallituksen sote-uudistuksen vaikeuksien vuoksi.

– Hänellä on hyvä mielikuvitus, Petteri Orpo sanoi.

Orpon mielestä sote kaatuminen olisi valtava vahinko suomalaisille.

– Kokoomus ei halua sitä kaataa eikä vaarantaa, Orpo painotti.

Ei keskusteluja muiden sinisten siirtymisestä

Orpo sanoi toistuvasti, että kyse oli yhden edustajan henkilökohtaisesta ratkaisusta. Hänen mukaansa kokoomus ei kalastele ketään puolueeseen eikä ole aktiivinen muiden ryhmien suuntaan.

Orpo kiisti, että kokoomus kävisi myös muiden sinisten kanssa keskusteluja siirtymisestä puolueeseen.

– Ei sellaisia keskusteluja ole käynnissä, Orpo vakuutti.

Orpon mielestä on hyvä, että hallituspuolueiden puheenjohtajat keskustelevat asiat halki, ettei kenellekään jää paha mieli asiasta.

– Toivon todella, että hallitusyhteistyötä pystytään jatkamaan. Tämä ei ole sen kokoinen asia, että tässä kannattaisi hallitusyhteistyötä vaarantaa, Orpo sanoi.