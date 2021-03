Petteri Orpo: THL:n laskelmat on julkaistava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtaja kertoo olevansa syvästi pettynyt maan poliittisen johdon kykenemättömyyteen.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kuvaa kuntavaalien siirtoa ”häpeälliseksi päiväksi demokratialle ja poliittiselle järjestelmälle”.

– Muutama vuosi sitten muistan lukeneeni kansainvälistä tutkimusta, joka totesi, että Suomessa on maailman paras hallinto. Toiset vertailut kertoo, että Suomi on maailman vahvin demokratia. Juuri nyt ei siltä tunnu, Petteri Orpo kirjoittaa Facebookissa julkaisemassaan päivityksessä.

Kokoomusjohtajan mukaan Suomi on ajautunut tilanteeseen, jossa koronan uuden aallon torjunnassa on epäonnistuttu ja turvallisten vaalien järjestämisen valmistelut on laiminlyöty. Koronaturvalliset vaalit olisi hänen mukaansa voitu järjestää, jos tahtoa olisi ollut.

Nyt laiminlyönnit olivat Petteri Orpon mukaan jo niin pitkällä, että äänestäminen näissä olosuhteissa olisi vaarantanut ihmisten terveyden ja hengen. Suuri riski olisi hänen mukaansa myös ollut, että vaalit olisi todettu laittomiksi, koska kaikki eivät olisi päässeet käyttämään äänioikeuttaan.

– Rajoilla tapahtuva testaus olisi ollut ja on edelleen vaikuttava keino koronan ja virusmuunnosten torjunnassa. Esitin hallitukselle mm. Ylen puheenjohtajatentissä 28.1.2021, että ”pitää keskittyä vaikuttavimpiin toimiin, laittakaa pakkotestaus rajoilla kuntoon, tehkää pikavauhtia esitys, tuokaa eduskuntaan, Kokoomus tukee.”, Orpo luettelee.

– Kaikki hallituspuolueet antoivat tukensa. Tästä on nyt viisi viikkoa aikaa eikä rajoilla edelleenkään ole pakollista testausta, ja vaarallisempi virusmuunnos on päässyt leviämään kansalaisten keskuuteen, hän jatkaa.

Laskelmat julkaistava

Petteri Orpon mukaan kokoomus tulee vaatimaan, että oikeusministeriön virka-arvio ja THL:n arvio tautitapausten arvioidusta kehityksestä sekä taustalaskelmat julkaistaan.

– Epäilyt siitä, että laskelmia olisi tehty tarkoitushakuisesti ovat vakavia, ja siksi kaikki tieto on julkaistava kansalaisten arvioitavaksi. Tulemme eduskuntakäsittelyssä tarkastamaan meille annettujen tietojen oikeellisuuden.

Kokoomusjohtajan mukaan hallitukselle oli pakko antaa kaksi kuukautta lisäaikaa, koska järjestelyjä ei ole kyetty tekemään asianmukaisesti. Hän painottaa, ettei päätös tarkoita sitä, että kokoomus olisi hyväksynyt hallituksen ja oikeusministeriön vaaliviranomaisten toiminnan.

– Päinvastoin. Koen syvää pettymystä siitä, miten hallinnon ja maan poliittisen johdon kykenemättömyys hoitaa asioita johtaa demokratian kannalta huonoon ratkaisuun. Jonkun tästä sotkusta on otettava vastuu, Orpo sanoo.

– Pääministeriä ei taas näy eikä kuulu.