Petteri Orpo: Theresa Mayta ei pidä syyttää Britannian kaaoksesta

Kokoomusjohtaja sanoo, että sisäministerinä May oli tarkka poliitikko, joka tunsi aina asiat.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo katsoo, että Britannian pääministeri Theresa Mayta ei pidä syyttää maan ajautumisesta sekasortoon.

– En osaa ajatella että tämä olisi yksin Mayn vika. Tosin ei hän ole onnistunutkaan tehtävässään, sekin on fakta. Toivottavasti löytyy joku joka onnistuu, Orpo sanoo Verkkouutisille.

May ilmoitti tänään perjantaina eroavansa pääministerin paikalta kahden viikon kuluttua. Britannia on eroamassa EU:sta, ja tällä hetkellä eropäivä on 31. lokakuuta tänä vuonna. Eroa on lykätty jo kahdesti. Brexit-sopimus on hylätty kolmesti Britannian parlamentissa. Brexit jakaa sekä konservatiivi- että työväenpuoluetta. Mayn johtaman konservatiivipuolueen kannatus romahtaa mielipidekyselyjen mukaan sunnuntain EU-vaaleissa.

Orpo sanoo, että Mayn ero on vain yksi osa Britannian sisäistä sekasortoa.

– Toivon ensisijaisesti, että he saavat rivinsä järjestykseen ja pystyvät päättämään, mitä he haluavat. Haluavatko he jäädä EU:hun vai lähteä. On kyllä vaikea nähdä, mistä ratkaisu löytyy.

Orpo toimi sisäministerinä vuosina 2015–16. May oli samaan aikaan Britannian sisäministeri, ja Orpo kertoo heidän yleensä istuneen EU-ministerineuvoston lounaspöydässä vierekkäin. Hänelle jäi Maysta hyvä kuva.

– Hän oli erittäin asiaosaava, hän tunsi aina käsiteltävät asiat. Hän oli neuvostossa kolmen keskeisen linjaavan ministerin joukossa ja huomioi pienen Suomen mielipiteet ja kuunteli ne tarkkaan.

Mayn pääministeriys ei katkennutkaan osaamattomuuteen, Orpo arvioi.

– Luulen, että siinä tuli ”tekemätön paikka”. Ensin (ex-pääministeri) David Cameron sai aikaan kansanäänestyksen, jonka jälkeen britit hajosivat kahtia. Ja kun pitäisi lähteä EU:sta ja sisämarkkinoilta, joihin Britannia on kuulunut kymmeniä vuosia, niin se on aivan mahdoton paikka.