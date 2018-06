Petteri Orpo: Tavoitteemme on voitto kolmissa vaaleissa

Kokoomuksen puheenjohtaja asetti linjapuheessaan tavoitteeksi voiton kolmissa tulevissa vaaleissa.

– Vuoden sisään käymme kolmet vaalit. Ja mikä meidän on käydessä: Arvomme ovat kirkkaat. Tavoitteemme ovat selvät ja näkemyksemme on vahva. Kun me lähdemme täältä Turusta, pidetään huoli, että arvomme, tavoitteemme ja näkemyksemme eivät jää salaisuudeksi yhdellekään suomalaiselle, kokoomuksen johtoon uudelleen valittu valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoi.

Hän totesi, että meidän on kuunneltava ja ymmärrettävä, mitä suomalaiset haluavat.

– Nyt me panemme peliin kaiken. Meidän tavoitteemme on voitto kaikissa kolmissa vaaleissa. Meillä on kaikki mahdollisuudet saavuttaa tavoitteemme. Se on teistä – se on meistä kiinni. Ja yhdessä me teemme sen. Me olemme vaalityön ammattilaisia, meillä on vahva kenttätoiminnan verkosto ympäri maan. Kun me laitamme rallin päälle, meitä ei pysäytä mikään, Orpo valoi uskoa kokoomusjoukkoihin.

Hän vakuutti, ettei kokoomus tavoittele valtaa vallan vuoksi, vaan toteuttaaksemme muutoksen.

– Haluamme voittaa maakuntavaalit, jotta sote-uudistus toteutuu tavoitteidemme mukaisesti. Jotta maakuntiin syntyy laaja valinnanvapaus, ja jotta ihmiset pääsevät vihdoin jonottamatta hoitoon. Haluamme voittaa eduskuntavaalit, jotta maata voidaan johdollamme uudistaa.

– Meillä on valmis työlista. Haluamme uudistaa suomalaisen työelämän, verotuksen ja sosiaaliturvan. Haluan tehdä sen vahvalla valtakirjalla, pääministerinä, Orpo sanoi.

Hänen mukaansa kokoomus haluaa voittaa eurovaalit, jotta Suomi vahvistaa asemaansa osana läntistä arvoyhteisöä ja jotta Euroopan unionia kehitetään jatkossakin päättäväisesti ja vastuullisesti.

– Haluamme tulla maaliin ykkösinä, koska Suomi ja suomalaiset ansaitsevat lisää toivoa ja uskoa tulevaisuuteen. Ja sitä me, kokoomus, pystymme tarjoamaan, Orpo sanoi.

Uudistuksia luvassa

Petteri Orpon mukaan Suomi on uudistettava maaksi, jossa saa tehdä.

– ”Saa tehdä”, tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että lisäämme mahdollisuuksia onnistua, oppia, kehittää ideoita ja yrittää. Se tarkoittaa, että meidän on jatkettava sääntelyn purkamista ja lisättävä kannusteita tehdä töitä ja yrittää. Jotta tekeminen ja ahkeruus kannattaa, meidän on uudistettava työelämä ja passivoiva sosiaaliturva. Meidän on kevennettävä työn verotusta.

Orpon mielestä Suomi tarvitsee verouudistuksen.

– Verotuksen pitää rohkaista yrityksiä investoimaan. Verotuksen pitää tukea talouskasvua, työllisyyttä ja pääomien hakeutumista Suomeen. Me aiomme jatkaa työn verotuksen keventämistä tulevina vuosina. Tämä on kokoomuksen yksi keskeinen tavoite tulevaan hallitusohjelmaan, hän linjasi.

Myös työelämän sääntöjen on viimein muututtava.

– Ruotsi, Tanska ja Saksa uudistuivat ajoissa – tunnetuin seurauksin. Ne ovat menestyneet meitä paremmin. Ainakin osalla meistä politiikoista on ollut halu uudistaa Saksan ja Ruotsin tavoin. Virittää talous- ja vientikoneemme samanlaiseen iskuun. Se olisi suomalaisen palkansaajan etu.

Valitettavaa Orpon mukaan on, että käsi jarrulla kuuluu useimmiten ammattiyhdistysliikkeelle.

– Heitän haasteen ay-liikkeelle: Esittäkää jarruttamisen sijasta ratkaisuja. Ottakaa Saksan ja Ruotsin sisarjärjestöiltä parhaat opit käyttöön. Tarttukaa haasteeseeni ja uudistukaa. Rakennetaan yhdessä Suomesta maa, jossa saa ja kannattaa tehdä töitä ja työllistää. Orpon mukaan kokoomuksen tavoite on työelämä, johon työntekijä voi vaikuttaa.

– Työtekijöillä pitää olla oikeus sopia työajasta ja työn tekemisen tavoista itse, omista lähtökohdistaan, oman elämäntilanteensa mukaan. Työpaikkakohtainen sopiminen on mahdollistettava kaikille, ei vain ammattiliittojen jäsenille. Se on oikeudenmukaista työelämää.

Orpo kehottaa luottamaan suomalaisiin yrityksiin.

– Hyvät työnantajat tässä maassa kyllä ymmärtävät, että hyvät työntekijät ovat yrityksen paras kilpailuvaltti. Yhtä lailla suomalaiset palkansaajat ymmärtävät, että yrityksen menestys on työntekijän etu.

Kokoomusjohtajan mukaan Suomen etu on myös se, että poistamme työvoiman tarveharkinnan.

Orpo totesi, että puoluekokouksessa päätettävänä on myös kokoomuslainen näkemys tulevaisuuden sosiaaliturvasta.

– Sen lähtökohta on, että jokaista autetaan. Jokaisella pitää olla myös mahdollisuus parantaa tilannettaan tekemällä työtä, opiskelemalla, yrittämällä ja kehittämällä itseään. Kokoomuksen yleistuki yhdistää nykyiset tuet yhdeksi yksinkertaiseksi tueksi. Tuki vähenee tasaisesti ja ennakoidusti tulojen kasvaessa. Turvan piirissä olisivat myös itsensä työllistäjät.

Pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille on Orpon mukaan räätälöity uusi osallistumistulo. Ei ole oikein pitää työttömyysturvalla ihmisiä, joilla ei esimerkiksi terveydellisistä syistä ole enää edellytyksiä työnhakuun.

Eläkelupauksista Petteri Orpolla oli terveisiä SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteelle.

– Suomi harmaantuu. Mutta viimeinen asia, mitä harmaantuva Suomi tarvitsee, on eläkepopulismi.

Parhaiten pidämme eläkeläisistä huolta, kun pidämme Suomen talouden niin hyvässä kunnossa, että voimme varmuudella sanoa, että näiden palveluiden järjestäminen pystytään turvaamaan jatkossakin. Vahva talous on meidän kaikkien paras vanhuuden turva.

Orpon mukaan pystymme rakentamaan ihmisille parempaa Suomea vain, jos pidämme taloudesta huolta.

– Talouden pitää olla kestävällä pohjalla. Meidän on lopetettava eläminen käsi tulevien sukupolvien taskussa. Muuten ainoa perintömme on jättimäinen velka. Suomalaisen hyvinvoinnin puolustajat ovat niitä, joilla on rotia pitää kiinni vastuullisesta taloudenpidosta. Eivät niitä, jotka lupailevat satasia ja käyvät huutokauppaa tehtyjen säästöjen perumisella, hän sanoi.

Kokoomusjohtajan mukaan hyvinvoinnin perustasta on huolehdittava.

– Se antaa nykyistä pitävämmän pohjan huolehtia myös ekologisesta kestävyydestä. Tulevien sukupolvien hyvän elämän edellytyksiin kuuluvat monimuotoinen ja elinkelpoinen ympäristö ja riittävä määrä luonnonvaroja.

Orpo totesi, että ilmastonmuutoksen hillinnän ja päästöjen vähentämisen pitää olla keskeinen ohjaava tavoite kaikissa budjettiin liittyvissä kysymyksissä, myös verotuksessa.

– Me tarvitsemme sinivihreän verouudistuksen. Haluamme siirtää verotuksen painopistettä reippaasti työn verotuksesta ympäristö- ja haittaveroihin sekä kulutuksen verottamiseen. Meidän on vähennettävä muovin käyttöä, lisättävä kierrätystä ja otettava käyttöön muovivero.

”EU on meidän yhteisömme”

Orpo muistutti, että Suomen vieminen EU-jäseneksi oli yksi kokoomuksen historian suuria projekteja.

– Kokoomukselle tämä on peruuttamaton arvovalinta: Suomi osana eurooppalaisten ja laajemmin länsimaisten kansakuntien perhettä. Mitä vahvempi Euroopan unioni on, sitä vahvempi on Suomen itsenäisyys.

Hän totesi, että Suomesta tulee EU:n puheenjohtajamaa heti eduskuntavaalien jälkeen.

– Edessä ovat Euroopan parlamentin vaalit, uuden komission valinta. Komissio tekee ohjelmansa Suomen puheenjohtajakaudella. Suomelle avautuu vaikuttamisen paikka, joka on osattava käyttää hyvin.

– Lähdemme Eurooppa-politiikassa siitä, että kaikki mikä tuottaa lisäarvoa, kannattaa tehdä yhdessä. Esimerkiksi maahanmuutto, ilmastonmuutos ja eriarvoisuus ovat poliittisella agendalla miltei kaikissa jäsenmaissa. Siksi EU:n pitää ottaa johtava rooli näihin haasteisiin vastaamisessa, Orpo sanoi.

– Talous- ja rahaliittoa on kehitettävä vastuullisesti. Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on vahvistettava ja EU:n yhteisen kauppapolitiikan merkitystä lisättävä. EU:n pitää saavuttaa kokoaan vastaava asema maailmanpolitiikassa, hän jatkoi.

Orpo korosti, että Suomen on jatkettava kansainvälisiin instituutioihin perustuvan maailmanjärjestyksen puolesta puhumista.

– Pienet valtiot tarvitsevat kansainvälisiä pelisääntöjä. Ilman kansainvälistä oikeutta vallitsee puhdas vahvimman oikeus. Suomalaisia ei kukaan tule Pohjolan perukoilta hakemaan. Meidän on mentävä istumaan niihin pöytiin, joissa tehdään meitä koskevia globaaleja päätöksiä.

Orpo ilmoitti myös, että kokoomus kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä.

– Jäsenyydellä olisi ennaltaehkäisevä, Suomen turvallisuutta parantava vaikutus ja se vahvistaisi Suomen kansainvälistä asemaa.