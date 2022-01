Petteri Orpo: Luottamusta on löytynyt

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mukaan hänen puolueensa ennakkoäänitulos aluevaaleissa tuntuu hyvältä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi aluevaalien ennakkoäänien tulosta Ylen kello puoli yhdeksän tv-uutislähetyksessä. Häneltä kysyttiin, uskaltaako puolue jo juhlia voittoa.

– Nämä ovat ensimmäiset lajiaan nämä vaalit, ja siksi ei kannata nyt juhlia mitään vaan katsotaan loppuun asti. Mutta totta kai tämä kärkipaikka ja tuo tulos tuntuu todella hyvältä, ja vielä kun otetaan huomioon että Helsinki joka on meidän vahva alueemme ei äänestä, niin kyllä tämä lähtökohta on erittäin hyvä, Petteri Orpo sanoi Ylellä.

– Odotan tästä ihan hyvää iltaa. Mutta katsotaan rauhassa.

Aiemmin Orpo totesi tulosten tullessa Ylen suorassa lähetyksessä olevansa ”tyytyväinen”.

– Hyvä lähtö tähän iltaan. Uskon että kun olemme tehneet nousujohteisen, positiivisen, hyvän kampanjan, niin kun vaalipäivän ääniä lasketaan, lähdemme siihen hyvällä mielellä, Petteri Orpo sanoi toimittajille.

– Luottamusta on näköjään löytynyt.

Ennakkoäänten tulos kolmen suurimman puolueen välillä oli hänen mukaansa tiukka.

– Katsotaan miten se illan mittaan tästä menee.

Orpolta kysyttiin puolueen sen hetkisestä tulosprosentista 21,5.

– Se on erittäin hyvä tulos. Olemme kärjessä, ja kuten totesin, olemme tehneet nousujohteisen positiivisen kampanjan. Kun vaalipäivän ääniin lähdetään, on lupa odottaa, että… asema pitää.

Varsinaisen vaalipäivän tuloksia hän ei kuitenkaan uskaltanut ennakoida.

– Nämä ovat ensimmäiset vaalit laatuaan. Tässä on niin paljon kysymysmerkkejä. Se riippuu ihan siitä, miten ja ketkä ovat lähteneet äänestämään – mitkä puolueet ovat saaneet parhaiten kannattajansa liikkeelle. Kohta se selviää.

Aiemmin sunnuntai-iltana ennen tulosten tuloa Orpo puhui puolueensa vaali-illan etkot-lähetyksessä. Hän sanoi olevansa todella ylpeä kokoomuslaisten vaalityöstä. Hänen mukaansa puolueväellä on ollut hieno tunnelma, voitontahtoa ja tyytyväisyyttä.

– Se antoi minulle ihan hirveän paljon uskoa siihen, että tänään tapahtuu hyviä asioita, Petteri Orpo sanoi.

– Jokainen ehdokas on meille puolueelle ja sitä kautta isänmaalle ihan valtavan tärkeä. Todella suuri kiitos jo tässä vaiheessa.

Petteri Orpon mukaan ”minun mielestäni me olemme tehneet kaiken hyvin”.

– Nyt sitten katsotaan, mitä mieltä suomalaiset ovat olleet. Toivon että olemme saaneet omat äänestäjät liikkeelle, koska äänestysprosentti varmaan tulee olemaan alhaisempi kuin vaikka kuntavaaleissa. Silloin on todella ratkaisevaa, kuka on saanut omat äänestäjänsä liikkeelle. Kohta me nähdään se.

Kokoomusjohtajan mukaan vaalitenteistä ei kannata jättää hampaankoloon yhtään mitään.

– Tosi paljon olisi sanottavaa, kokoomuksen kantoja haluaisi tuoda vielä enemmän esille, mutta kun täytyy vastata koko ajan kollegoiden väitteisiin. Minulla on oma tapani, jollain toisella on vähän erilainen tapa, hän kuvaili.

EDIT: Juttua päivitetään vaali-illan mittaan.