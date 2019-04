Petteri Orpo: Tänään kaikki on mahdollista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen puheenjohtaja riemuitsee ennakkoäänten alustavasta tuloksesta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo ennakkoäänten tulosta puolueelleen loistavaksi. Ensimmäinen tv-ruutuun saatu luku oli 17,2 prosenttia.

– Hyvät ystävät, tänään on mahdollista kaikki, Petteri Orpo sanoi puolueensa valvojaisissa riemuitsevalle yleisölle numeroiden tultua julki.

– Odotetaan kun tässä vielä alkaa näkyä meidän loppuveto. Ja jos sieltä tulee vielä Uudenmaan ääniä… Katsotaan nyt. En oikein osaa sanoa mitään, hän nauratti yleisöä,

Ennen ennakkoäänten alustavien tulosten tuloa Petteri Orpo sanoi olevansa ylpeä puolueen ja ehdokkaiden nousujohteisesta kampanjasta.

– Viimeisten päivien tunnelma on, että siellä on yllätyksen mahdollisuus. Olemme takana gallupeissa, mutta emme ole uskoneet niihin. Olemme lähteneet tekemään kovasti työtä ja näyttämään, mistä kokoomuslaiset on tehty, hän totesi.

– Minusta kampanja on ollut erinomainen. Vaalikeskustelut ovat menneet hyvin. Voimme olla kaikki tyytyväisiä,

– On käyty rajua keskustelua, mutta kokoomus ei ole lähtenyt myymään arvojaan. Olemme puhuneet omista arvoistamme.

