Petteri Orpo: Tämä vihollinen on pirullinen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mukaan kriisistä on päästävä turvallisesti, vaiheittain ja hallitusti.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kirjoittaa Nykypäivässä, että koronatautitilanteen hallintaan saamisesta on kiittäminen esimerkillisesti suosituksia ja rajoituksia noudattaneita suomalaisia.

– Tämä vihollinen on kuitenkin siitä pirullinen, ettei kenellekään ole tarkkaa kuvaa siitä, miten pandemia kehittyy, Petteri Orpo toteaa.

Orpo kirjoitti kolumninsa toukokuun puolivälissä.

– Henkisesti on varauduttava siihen, että ainakin osa rajoituksista joudutaan pitämään voimassa vielä pitkään. Koko yhteiskuntaa ei kuitenkaan voi pitää suljettuna loputtomiin, sillä sulkeminen tulee mittaamattoman kalliiksi sekä inhimillisesti että taloudellisesti, hän sanoo.

– Kriisistä pitää päästä ulos turvallisesti, vaiheittain ja hallitusti. Tilannetta pitää arvioida koko ajan tarkasti ja on oltava valmis myös alueellisiin rajoituksiin.

Koronakriisin tultua päihitetyksi tulee Orpon mukaan pöydälle lasku tästä kaikesta, ja vuorossa on maksajista ja uusista tulonlähteistä päättäminen.

– Hallituksen pitää rohjeta tehdä vaikeitakin ratkaisuja nyt, sillä koronalaskua ei saa jättää nuorten ja lastemme maksettavaksi, Orpo huomauttaa.

– Uskoni vasemmistohallituksen kykyyn löytää kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan uudistamiseksi ei valitettavasti ole kovin korkealla.

Mitä nopeammin ratkaisut syntyvät, sitä nopeammin Petteri Orpon mukaan olemme kestävän tulevaisuuden tiellä.

– Koronakriisin jälkeiseen talouden kylmäkäynnistykseen käytetään historiallisen suuri määrä euroja. Siksi on tärkeää, että emme tyydy tavoittelemaan paluuta entiseen, vaan uudistamme yhteiskuntaa ja niitä rakenteita, jotka viimeistään tämä kriisi on paljastanut kankeiksi ja toimimattomiksi. Tässä mielessä kriisi on mahdollisuus luoda uutta.

Hänen mukaansa osaaminen, tutkimus, kehitys ja innovaatiot ovat avain kriisistä ulospääsemiseksi.

– Lähes kaikki puolueet ovat sitoutuneet Suomen tutkimus- ja kehityspanosten nostamiseen neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Nyt pitää vain sopia, miten tavoitteeseen päästään.

– Suomen ja suomalaisten hyvinvointi rakentuu jatkossakin työnteon ja yrittäjyyden varaan. Meidän on uudistettava verotusta ja sosiaaliturvaa niin, että työn tekeminen kannattaa aina. Meidän on myös huolehdittava, että yrityksillä on kannusteita kasvaa ja investoida Suomeen.

Petteri Orpon mukaan tarvitsemme nykyistä joustavammat työmarkkinat.

– Mitä paremmin suomalaiset yritykset menestyvät, sitä enemmän meillä on työpaikkoja – ja vain siten meillä on kestävää ja vahvaa hyvinvointia.Hänen mukaansa monen yrittäjän elämäntyö on vaakalaudalla, Petteri Orpo toteaa.

– Monen juuri aloittaneen yrittäjän unelmat uhkaavat kariutua. Moni työntekijä pelkää lomautuksen muuttuvan irtisanomiseksi. Moni on jo menettänyt työnsä. Heidän vuokseen meidän on uudistettava yhteiskunta niin, että mahdollisuuksia uuteen alkuun on aina tarjolla.

– Konkurssi ei saa olla kaiken loppu, vaan uuden alku.

”Talouden kylmäkäynnistys” kannattaa kokoomusjohtajan mukaan tehdä viisaasti. Tutkimuksen ja kehityksen lisäksi pitäisi tehdä kertaluonteisia investointeja puhtaan liikkumiseen hankkeisiin, kuten nopeisiin raideyhteyksiin ja älykkääseen sähköverkkoon.