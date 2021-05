Petteri Orpo: Tämä on suuri ero hallituksen ja kokoomuksen välillä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen puheenjohtaja ei ymmärrä, miten keskusta ja RKP ovat hyväksymässä uutta vasemmistolaista talouspolitiikkaa.

Eduskunnassa debatoitiin tiistaina opposition tekemästä välikysymyksestä, joka koskee hallituksen puoliväliriihen talouspäätöksiä. Kokoomusjohtaja Petteri Orpo totesi kaikkien haluavan rakentaa sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää Suomea.

– Mutta hallituksen ja kokoomuksen suuri ero on siinä, että kestävyys ja ylisukupolvinen kestävyys ei ole mahdollista, jos joku näistä kolmesta jalasta pettää. Ja teidän politiikallanne pettää talouden kestävyys, Petteri Orpo sanoi hallituksen suuntaan.

– Ei ole tuloja, ei ole työllisyyttä, ei toimia eikä uudistuksia joilla taloudellinen kestävyys taataan. Se johtaa siihen, ettei voida huolehtia sosiaalisesti kestävästä Suomesta. Ei vanhusten palveluista, ei varhaiskasvatuksesta. ei voida huolehtia ekologisesti kestävästä Suomesta, arvon vihreät, jos yksi jalka pettää. Ja te olette jättäneet sen hunningolle.

Orpo sanoi, että ”uusi vasemmisto on onnellinen että tätä uutta vasemmistolaista talouspolitiikkaa toteutetaan, ei välitetä velasta. Mutta miten te arvon keskusta, RKP, miten te voitte kuitata vasemmistolaisen talouspolitiikan?”.

Hallituspuolue SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman vastasi, että ”jykeviä sanoja tulee kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon suusta, kun hän puhuu velkaantumisesta ja kantaa huolta julkisesta taloudesta”.

– Mutta huoli on pois silloin, kun puhutaan veronkevennyksistä. Ja huoli on pois silloin kun pitäisi esittää se oma vaihtoehto, siis todellinen vaihtoehto, leikkauksille, jota emme ole vieläkään kuullut, Antti Lindtman sanoi.

Lindtmanin mukaan kokoomus on viikkotolkulla vaatinut, ettei kehystä saisi ylittää eurollakaan.

– Ja hyväksyn tuon kannan. Mutta kyllä olisi suomalaisten kannalta reilua, että te kertoisitte, mistä te nämä säästöt ottaisitte. Ja tähän ei käy vastaukseksi työllisyystoimet – ellei niillä sitten todella ole välitöntä kehysvaikutusta. Kertokaa mistä te tämän miljardin leikkaisitte. Lapsiperheiltä, Suomen rakentaneiden ikäihmisten hoivasta vai terveydenhoidosta? Se on reilua suomalaisten kannalta.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen vastasi Antti Lindtmanille viittaamalla kokoomuksen vaihtoehtobudjettiin. Siinä on Mykkäsen mukaan – ”toisin kuin täällä ovat toistuvat ryhmäpuhujat väittäneet” – kaksi miljardia euroa matalampi menotaso.

– Sillä menotasolla me painamme velkaantumista tässä vaihtoehtobudjetin tilanteessa miljardin alaspäin. Kyllä, toisen miljardin käyttäisimme verotuksen keventämiseen – kaikissa palkkaluokissa, Kai Mykkänen sanoi.

– Meillä niin moni saa enemmän töitä. Me autamme ihmisiä köyhyydestä työnteolla. Tulonsiirtoja kyllä kieltämättä kevennämme tässä verrattuna teidän velkaesityksiin.

Mykkäsen mukaan kokoomus myös laskisi veroja kaikissa palkkaluokissa.

– Me emme maksimoi veroprosentteja. Me katsomme mikä on välttämätöntä. Nekin verot keräämme niin, että työ ja yrittäminen kannattaa aina.