Petteri Orpo: Tämä on parasta köyhyyden estämiseen

Valtiovarainministerin mielestä hyvänä aikana on saatava myös sukan varteen jotain.

Eduskunnan torstainen kyselytunti lähti liikkeelle sosiaalidemokraattien kysymyksillä indeksileikkauksien peruuttamisesta kehysriihessä. Asiasta väiteltiin sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (sin.) kanssa, joka toisti omia näkökohtiaan useita kertoja.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) vei keskustelua isompaan yhteyteen. Orpon mielestä hallituksen politiikka tuottaa tulosta, kuten sosiaalidemokraatitkin hänen mukaansa jo totesivat.

– Talous kasvaa nyt jo toista vuotta peräkkäin vahvasti. Työllisyys paranee merkittävää tahtia. Me olemme pääsemässä 72 prosentin työllisyysasteeseen. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat saaneet töitä. Meillä on tänään noin 70 000 työllistä enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömyys on laskenut kymmenillä tuhansilla, nuorisotyöttömyys tuhansilla, Petteri Orpo sanoi.

– Tämä on parasta, mitä me voimme tehdä Suomessa eriarvoisuuden ja köyhyyden estämiseen. Tämä on parasta. Mutta siitä huolimatta, hyvät kollegat, meidän on huolehdittava siitä, että me saamme velkaantumisen taittumaan.

– Näistäkään upeista uutisista huolimatta me emme ole vieläkään saaneet valtion velkaantumista kuriin. Viime vuonnakin velkaa on jouduttu ottamaan noin kolme miljardia. Tämä teidänkin pitäisi muistaa: hyvänä aikana velkaantuminen pitää saada seis ja hyvänä aikana – vanhan kansan opetuksen mukaisesti – pitäisi saada myös sukan varteen jotain jäljelle, valtiovarainministeri Orpo jatkoi sosiaalidemokraateille.

– Ja kun minä kuuntelen teidän puheitanne, kun te lupaatte kaiken kaikille, niin taas sitä mennään!

Petteri Orpon mukaan työllisyyden paraneminen auttaa pienituloisia ja eläkeläisiä sitä kautta, että jos valtiontalous on kunnossa ”me voimme huolehtia meidän tärkeistä hyvinvointipalveluistamme”.

– Me voimme taata vain ja ainoastaan korkean työllisyysasteen kautta sen, että vaikealla 20-luvullakin jossa ikääntymishaasteemme tulevat kovasti vastaan pystymme huolehtimaan palvelu- ja eläkelupauksistamme. Mutta me tarvitsemme siihen työn, työn tekemisen, korkean työllisyysasteen ja toimivia yrityksiä. Tähän ei ole mitään oikotietä, Petteri Orpo totesi.

– Me jatkamme tätä hyvän politiikan linjaa. Mutta meidän pitää pitää kiinni sitä tärkeästä osasta eli julkisen talouden tasapainottamisesta ja säästöohjelmasta, jonka olemme neljä vuotta sitten tehneet.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi hallituksen talouspolitiikan toimineen myös eriarvoisuuden näkökulmasta. Hän viittasi VATT:n ja THL:n julkistamaan väliraporttiin, jonka mukaan hallituksen toimet työllisyyden kasvattamiseksi ovat pienentäneet taloudellista eriarvoisuutta niin, että se on kompensoinut sen, mitä kipeillä leikkauksilla on tehty.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoi, että ”on hienoa, että talous kasvaa. On hienoa, että työllisyys paranee”.

– Siitä voidaan kiistellä, mitkä ne syyt ovat. Mutta olemme kaikki tyytyväisiä siitä, että näin tapahtuu. Varmaan osa (ansiosta) on tällä hallituksella, osa edellisellä, mutta ehkä Euroopan keskuspankilla on aika iso merkitys sille, että nyt menee paremmin, Antti Rinne sanoi.

Rinne sanoi oleellisen jutun olevan kuitenkin se, josta hän on pääministerin kanssa täysin eri mieltä, että tämä kasvu parantaa niiden ihmisten elämää, joilta on leikattu.

– Näiden ihmisten osalta tilanne ei ole parantunut laisinkaan.