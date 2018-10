Petteri Orpo: Tämä olisi ratkaisun avain työmarkkinakiistaan

Valtiovarainministerin mukaan hallitus voisi vetää irtisanomislain pois, jos ay-liike näyttää vihreää valoa paikallisen sopimisen laajentamiselle.

Kokoomuksen puheenjohtajan, valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan hallitus vie eteenpäin niin sanottua irtisanomislakia nyt, kun eduskunta on antanut hallitukselle luottamuksen asiassa.

– Nyt kun tuki on tullut, hallitus etenee tämän lakiesityksen kanssa. Se tulee eduskuntaan ja sitä viedään eteenpäin. Mutta kun tämä keskustelu ja työtaistelutoimetkin jatkuvat, niin jos joku esittää yhtä jykeviä toimia kuin tämä on, niin silloin pitää myöskin hallituksen puolelta olla valmis keskustelemaan, sillä tilanne pitää saada ratkeamaan, Petteri Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa luottamusäänestyksen jälkeen.

Orpon mukaan esille on noussut uudestaan kokoomuksen voimakkaasti ajama paikallisen sopimisen edistäminen.

– Se on hallitusohjelman mukainen, se on voimakas keino, se on toteutettavissa. Mielestäni se on yksi ratkaisun avain.

Orpon mukaan se tarkoittaisi sitä, että työehtosopimuksia voitaisiin soveltaa myös järjestäytymättömissä yrityksissä niin, että yrityksissä henkilöstö voi itse valita, kuka heitä edustaa eli ei olisi pakko kuulua liittoon.

– Siihen kysymykseenhän tämä käytännössä kaatui keväällä 2016, Orpo sanoi viitaten kilpailukykysopimukseen, jossa työmarkkinaosapuolet sopivat, että paikallista sopimista laajennetaan työehtosopimusten sisällä ja että paikallisen sopimuksen voi solmia vain luottamusmies.

Lindström varoitti Sipilää sodasta

Uudelleen paikallisen sopimisen laajentaminen järjestäytymättömiin eli liittoon kuulumattomiin yrityksiin nousi esille, kun työaikalakia oltiin uudistamassa.

Hallitus päätti viime kehysriihessä olla laajentamatta työaikalain joustoja järjestäytymättömiin yrityksiin, koska siniset vastustivat sitä. Sen sijaan hallitus päätti, että työllistämiskynnystä madallettaisiin alle 20 hengen yrityksissä. Syksyllä hallitus laski rajaa alle 10 hengen yrityksiin.

Työministeri Jari Lindström (sin.) vakuutti kehysriihessä pääministeri Juha Sipilän (kesk.) siitä, että paikallisen sopimisen laajentamisesta järjestäytymättömiin yrityksiin olisi syttynyt sota. Ay-liike kokee, että luottamusvaltuutettu sopijaosapuolena ohittaisi yleissitovan työehtojärjestelmän.

– Eikö me nyt nähdä työtaistelutoimia koko ajan, Orpo toteaa.

Työaikalakiesitystä voitaisiin muuttaa eduskunnassa

Orpon mukaan eduskunnan käsittelyssä olevaa työaikalakiesitystä voitaisiin muuttaa hallituksen täydentävällä esityksellä. Pykälätkin ovat käytännössä jo valmiina.

– Työaikalaki on nyt täällä (eduskunnassa). Se olisi toteuttamiskelpoinen. Täydentävällä esityksellä tämä olisi tehtävissä, Orpo sanoo.

Orpon mukaan selkeä ratkaisu olisi, jos ay-liike näyttäisi vihreää valoa työaikalakiesityksen muuttamiselle eduskunnassa. Silloin hallitus voisi Orpon mukaan vetää pois työllistämiskynnyksen madaltamiseen tähtäävän irtisanomislain, jota ei ole vielä annettu eduskunnalle.

– Se olisi niin vahva toimi, että silloin näin voitaisiin tehdä.

Orpon mukaan olennaista on totutettavan toimen työllisyysvaikutus.