Petteri Orpo: Tätä en voi politiikassa sietää

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan puolueen poliittista linjaa ei määritellä Twitterissä tai muissakaan huutokuoroissa.

Hän ottaa Facebook-sivuillaan julkaistussa kirjoituksessa kantaa Helsingin Kokoomuksen pormestariehdokkaaksi nimetyn Kirsi Pihan vetäytymiseen. Orpo kertoo olevansa erityisen huolissaan sosiaalisessa mediassa esiintyvästä ilkeilystä, henkilöön hyökkäämisestä ja piilorasistisista kommenteista.

– [Tällaiset] kommentit eivät kuulu demokratiaan, ne eivät kuulu Kokoomukseen, eivätkä ne kuulu sivistyneen ihmisen käytökseen. Tätä demokratian puolustuskeskustelua todella toivon käytävän yli puoluerajojen nyt kun kuntavaalit lähestyvät, suojellaksemme ehdokkaita – ihmisiä, jotka antavat aikaansa yhteisten asioiden hoitamiseen. Ilman heitä ei ole demokratiaa, Petteri Orpo kirjoittaa päivityksessään.

– Haluan myös sanoa, että en voi sietää politiikassa sitä, miten jotkut yksittäiset ihmiset puolueen väreissä esiintyen käyvät sosiaalisessa mediassa nostamassa omaa profiiliaan kylvämällä eripuraa ja jopa loukkaamalla ja satuttamalla muita. He aiheuttavat toiminnallaan hallaa koko laajalle kansanliikkeelle ja antavat väärän kuvan vakaista ja positiivisista toimijoista, jotka tekevät politiikkaa vakavalla mielellä pyrkien hyvään, Orpo sanoo.

Kokoomusjohtajan mukaan on selvää, että Kirsi Pihan vetäytyminen on aiheuttanut keskustelua kokoomuksesta ja sen aatteesta. Hän korostaa, että kokoomus on keskustaoikeustolainen puolue, johon sisältyy myös konservatiivinen eetos.

Hän korostaa, että puoluekokous on juuri hyväksynyt kokoomukselle laajan tavoiteohjelman, jonka pohjalta puolueen politiikkaa tehdään.

– Vaalimme vakautta ja kunnioitamme instituutioita. Isänmaallisuus, joka ilmenee kiintymyksenä kotimaahan, on meille myönteinen voima, ei poissulkeva. Vakaus syntyy turvallisesta yhteiskunnasta, joka tarjoaa vahvan sivistyksen ja koulutuksen, terveyspalvelut ja turvan heikommille. Luotamme poliisiin ja oikeuslaitokseen. Huolehdimme maanpuolustuksesta, Orpo sanoo.

– Kokoomuksen aatteen perustalla on vahva sitoutuminen länsimaiseen vapaaseen demokratiaan. Yksilön vapaus ja vastuu, tasa-arvo, sananvapaus, ihmisoikeudet, oikeusvaltio. Aatteessamme korostuu yksilön oikeus elää omanlaistaan elämää, mutta kantaa myös vastuuta omista valinnoistaan. Kuten periaateohjelmamme linjaa, jokaista on taustastaan riippumatta kohdeltava yhteiskunnassa yhtä arvokkaana. Meillä on avarakatseinen, avoin, kansainvälinen maailmankuva.

Kokoomusjohtajan mukaan Helsingin Kokoomus tulee nimeämään kilpailukykyisen pormestariehdokkaan mahdollisimman pian. Hänen mukaansa on onni, että puolueella on paljon osaavia poliitikkoja ja vaaleihinkin on vielä aikaa.

– Olkaamme yhdessä se muutos, jonka haluamme nähdä, Orpo sanoo.