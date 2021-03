Petteri Orpo: Tähän on saatava pikaisesti selvyys

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus toimii eduskunnan mandaatin varassa, kokoomusjohtaja muistuttaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaatii selvyyttä Sanna Marinin (sd.) hallituksen tämänpäiväisille linjauksille.

Pääministeri Marin ilmoitti tänään, että hallitus on todennut Suomessa poikkeusolot yhdessä tasavallan presidentin kanssa. Samalla hän ilmoitti, että valmiuslaista otetaan käyttöön ”soveltuvin osin” pykälät 106 ja 107.

Marinin mainitsemat säännökset ovat valmiuslain toisessa osassa. Lain mukaan ne voidaan ottaa käyttöön vain hallituksen antamalla asetuksella, jonka eduskunta tarkastaa.

– Hallitus toimii eduskunnan mandaatin varassa. Kaikki poikkeukselliset toimivaltuudet on tuotava eduskunnan käsittelyyn. Tähän asiaan on saatava pikaisesti selvyys, Orpo tviittaa.



Tviittinsä yhteyteen Orpo on jakanut linkin Helsingin Sanomien artikkeliin. Lehden haastattelema professori Martin Scheininin mukaan hallituksen tämänpäiväinen päätös valmiuslain 106 §:n ja 107 §:n käyttöönotosta on lainvastainen.

– Valtioneuvoston päätös valmiuslain 106 §:n ja 107 §:n käyttöönotosta ilman asetuksen antamista on lainvastainen, ja siksi myös valtioneuvoston päätös ottaa valmiuslaki sovellettavaksi on kokonaisuudessaan lainvastainen. Se on myös tarpeeton, koska ravintoloiden sulkemista koskeva lakiehdotus annettiin perustuslain 23 §:n (perusoikeudet poikkeusoloissa) eikä valmiuslain nojalla, Scheinin sanoi HS:lle.

