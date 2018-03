Petteri Orpo: Tähän olisi punamulta johtanut

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan SDP olisi hyväksynyt maakuntahallinnon ja saanut julkisen monopolin terveydenhoitoon.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo maalasi kokoomuslaiselle yleisölle maiseman, johon sosiaali- ja terveysuudistus olisi istutettu punamultapuolueiden voimin.

Orpon mukaan lopputuloksena olisi ollut vahvat maakunnat ja julkinen monopoli sotessa.

– Jos hallitukseen olisi mennyt kokoomuksen sijasta Rinteen Sdp, tuloksena olisi ollut edelleen maakuntamalli. Palvelut tuottaisi julkinen monopoli. Maakunnalle olisi ehkä hamuttu muitakin kuntien tehtäviä, kuten toisen asteen koulutus. Meille se ei käy. Ja sen me hallituksessa estimme, Orpo sanoi kokoomuksen Tulevaisuuspäivien puheessaan Tampereella.

Puheenjohtaja Orpo kertasi, miten kokoomus ja keskusta päätyivät juuri nyt eduskunnan käsittelyssä olevaan sote-kompromissiin.

Pohjalla oli fakta, että edellisessä hallituksessa SDP hylkäsi kutapohjaisen soten vastustaessaan kuntien pakkoliitoksia. Perustuslakivaliokunta taas kaatoi kuntayhtymämallin korostaessaan hallinnon kansanvaltaisuutta.

– Tiedätte, miten vuoden 2015 eduskuntavaaleissa kävi. Keskusta voitti. Vaalivoittaja määritti uudistuksen pohjaksi maakuntamallin. Me halusimme sote-uudistuksen. Vaihtoehtoja ei oikein ollut.

Orpo puolusti valinnanvapauden tuomista perusterveydenhuoltoon. Hänen mukaansa uudistus voi aluksi lisätä kustannuksia palveluiden parantuessa, mutta pitkällä juoksulla palveluiden kilpailutuksen pitäisi hillitä nykyistä sote-kustannusten kovaa kasvua. Keskiössä ovat Orpon mukaan palvelut.

– Meille kokoomuslaisille tärkein asia siinä on yksinkertainen: Kyse on palveluista. Perusterveydenhuolto ei nyt toimi. Ihmiset ovat jonoissa, eivät hoidossa. Sairaudet pitkittyvät, ja hinta siitä on kova. Se on sitä niin sairaalle itselleen kuin yhteiskunnalle. Valinnanvapaus toteutuu ja se toteutuu laajasti. Se on suuri muutos, potilas – asiakas nostetaan koko systeemin ytimeen. Minusta se on oikein.

Orpon mukaan sote-uudistuksesta on monenlaista väärääkin tietoa ilmassa. Eräs sellainen hänen mukaansa on, että Uudenmaan rahoitusasema heikkenisi. Hän myös arvioi, että Helsinginkin etu on, että muualla sote-palvelut ovat kunnossa.

– Helsinkiläisten tai uusimaalaisten palvelut eivät tämän uudistuksen myötä heikkene. Uudistamatta heikkenisivät varmasti. Tai vaikka Helsinki pärjäisi itse, on Helsinginkin kannalta välttämätöntä, että muun maan sote-palvelut toimivat. Taloudellisesti ajatellen Uudenmaan maakuntarahoitus on plus-miinus nolla nykyiseen verrattuna, kun esimerkiksi Pohjanmaa häviää noin 250 euroa/asukas, Orpo huomautti.

Puheenjohtaja Orpo lähetti myös terveiset Helsingin kokoomuslaiselle pormestarille Jan Vapaavuorelle, joka on näyttävästi vastustanut maakuntahallintoa.

– En minä siitä ole yllättänyt, että Helsingin pormestari puhuu näin. Kokoomuksen pitää silti niin hallituksessa kuin eduskunnassa katsoa kehä ykköstä kauemmas. Meidän on ajateltava koko Suomen ja kaikkien suomalaisten palveluja.