Petteri Orpo: Lisää tekoja syrjäytymisen vähentämiseksi

Jääminen ulkopuolelle on nuorelle pitkään jatkuessaan raskasta.

– Mitä kauemmin on työn ja opiskelun ulkopuolella, sitä enemmän ongelmia kasautuu. Jos jo nuorena jää tyhjän päälle, on suuressa vaarassa syrjäytyä loppuiäkseen, kirjoittaa valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo MTV Uutisten nettikolumnissaan.

Hän kertoo hallituksen tarttuneen nuorten tilanteeseen määrätietoisesti.

– Tuloksia työstä kuultiin tiistaina: tämän hallituskauden aikana 22 000 nuorta 20 ja 29 ikävuoden väliltä on päässyt kouluun tai töihin. Se on yhden keskikokoisen suomalaisen kaupungin väkiluvun verran, Orpo vertaa.

– Hallituksessa olemme saaneet riemuita 72 prosentin työllisyystavoitteen toteutumisesta. Uutinen nuorten syrjään jäämisen vähenemisestä on vieläkin parempi, sillä kysymys on paremmista mahdollisuuksista ja myönteisestä elämänurasta nuorillemme.

– Aiemmat hallitukset ovat sijoittaneet nuorten ongelmien ratkaisuun kymmeniä ja taas kymmeniä miljoonia euroja, mutta tilanne vain synkkeni. Yksi nimittäin puuttui: myönteinen tulevaisuuden näkymä. Työ on nimittäin parasta lääkettä syrjäytymiseen! Jos työtä ei ole tarjolla, tulevaisuuden näkymät synkkenevät. Tämä hallitus ei suostunut hyväksymään tilannetta, jossa nuoria odottaa tulevaisuudessa työttömyys ja kasvava valtion velkapotti, Orpo kirjoittaa.

Hän toteaa myös olevan suuri ilouutinen, että pelkän peruskoulun varaan jäävien nuorten osuus on laskussa. Suurin syy jäädä ilman toisen asteen tutkintoa on ollut ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen. Keskeyttäminen on selvästi kääntynyt laskuun viime vuosina.

Petteri Orpo huomauttaa, että hyvistä uutisista huolimatta nuorten syrjäytyminen on edelleen kipeä aihe.

– Olen jo aiemmin kiinnittänyt huomiota siihen, että 18 000 lasta on sijoitettuna kodin ulkopuolelle. He ovat tilastojen valossa muita suuremmassa syrjäytymisen riskissä. Painopistettä lastensuojelussa ja työssä syrjäytymistä vastaan on siirrettävä varhaisemmaksi. Perheelle pienikin apu riittävän aikaisessa vaiheessa voi estää sellaisia ongelmia, joiden hoitaminen myöhemmin on vaikeaa ja kallista. Lapsiperheiden kotipalvelu on tärkeä tuen muoto.

Orpon mukaan kokoomus esittää, että tehdään esiopetuksesta kaksivuotista, jotta kaikki 5–6-vuotiaat pääsevät osallistumaan siihen maksutta.

– Peruskoulussa kannatamme osaamistakuuta, jossa jokaiselle varmistetaan riittävät taidot elämää ja jatko-opintoja varten, esimerkiksi riittävä lukutaito. Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus ainakin yhteen mieluisaan harrastukseen, hän kirjoittaa.