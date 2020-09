Petteri Orpo: Synkistelen, kunnes tulee työllisyystoimia

Kokoomusjohtajan mukaan ’tunnelma on pilalla, se on Kaipolassa’.

Eduskunnan kyselytunnilla kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi kaikkien viiden hallituspuolueen puheenjohtajan todenneen, ettei hallitusohjelman tavoitetta 75 prosentin työllisyysasteesta tulla saavuttamaan. Merkittävä tieto herättää hänen mukaansa kysymyksen: mihin hallituksen talouspolitiikka nojaa?

– Jos tämä työllisyyden tie on hylätty, niin nojaako se jatkuvaan velkaantumiseen, verojen kiristykseen vai leikkauksiin? Meille kokoomukselle kaikkein parasta olisi työllistymisen tie. Me emme haaveile kuuden tunnin työpäivästä vaan siitä, että jokaisella suomalaisella olisi työpäivä, Petteri Orpo sanoi.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) vastasi, että jo kesän alussa hallitus joutui toteamaan, että tilanteessa johon on ajauduttu ei valtion talouden tasapaino voi toteutua 2023 vaan 2030.

– Sehän pitää sisällään sen, että kun talouden tasapainottamisen tärkein yksittäinen tekijä on työllisyysasteen voimakas nousu, niin ei se tällaisessa tilanteessa jossa talous menee alaspäin ole toteutumassa, Matti Vanhanen sanoi.

– Mutta talouspolitiikan peruslinja, joka nojaa työhön, talouskasvuun – eivät ne ole mihinkään poistuneet. Talouskasvun ja työllisyyden aikaansaamiseksi pitää ensin hoitaa korona alta pois. Se luo perusedellytykset sille, että ylipäätään talouskasvun tielle voidaan palata.

– Hallitus on tekemässä budjettiriihessä niitä rakenteellisia päätöksiä, joilla luodaan edellytyksiä työllisyyden nopeammalle kasvulle, Vanhanen päätti.

Petteri Orpo totesi pääministerin sijaisen keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon moitiskelleen häntä synkistelystä.

– Se on vaan sillä tavalla, että se tunnelma on pilalla ja synkkä. Se on siellä Kaipolassa, se on niillä Finnairin työntekijöillä jotka eivät pääse töihin, se on siellä kunnissa ja kuntapäättäjillä, kuntien työntekijöillä, jotka ovat huolissaan työpaikoistaan ja kuntien taloudesta. Se on niillä 420 000 ihmisellä jotka ovat työttömiä. Heidän takiaan minä synkistelen ja aion synkistellä niin kauan – kysyä missä ne työllisyystoimet ovat – kunnes saadaan talous kasvuun ja työpaikkoja, Petteri Orpo sanoi.

– Korona ei ole syy jättää tekemättä. Korona on, hyvä hallitus, syy tehdä vielä enemmän.

Annika Saarikko kiitti Petteri Orpoa esiin otetusta kysymyksestä ”onko politiikan tavoite toivon vai toivottomuuden tie”.

– Meidän päättäjien tehtävä on kyllä juuri tämän kaltaisina synkkinä, poikkeuksellisen sumuisina ja erityisen epävarmoina aikoina luoda teoillamme ja puheillamme myös tulevaisuudenuskoa, Annika Saarikko sanoi.

– Ennen kaikkea maan hallitusta sopii mitata, aivan oikein, niin tällä kuin kaikilla aiemmilla hallituskausilla, hallituksen teoilla. On selvää, että lähipäivinä, kohti ensi viikon budjettiriihtä me käytämme kaiken ajan ja osaamisen sen hyväksi, että tämä hallitus on suomalaisen työn ja yrittäjyyden ja sitä kautta suomalaisen hyvinvoinnin hallitus.

Saarikon mukaan Orpon esittämästä työllisyysastehuolesta ”syntyy harha ikään kuin maan hallitus loisi työpaikkoja”.

– Luulen että te, edustaja Orpo, tiedätte aivan yhtä hyvin että suomalaiset yritykset tekevät niitä työpaikkoja. Meidän tehtävämme tulevaisuususkon lisäksi on luoda toimintaympäristöön vakautta, ennustettavuutta ja työnteon vastaanottamisen kannusteita.