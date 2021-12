Petteri Orpo: Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Olkiluoto 3 ja Hanhikivi tuottaisivat sähköä suurin piirtein nykyisen tuontitarpeen verran.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan ydinvoima on kestävä energiaratkaisu sekä Suomelle että muulle maailmalle. Hän huomauttaa sähkön hinnannousun näkyvän monen suomalaisen arjessa.

– Vaikka sähkön hinta määrittyy markkinoilla, voimme myös politiikalla vaikuttaa siihen, miten sähkö tuotetaan ja kuinka riippuvaisia olemme esimerkiksi tuontisähköstä. Ydinvoima on puhdasta energiantuotantoa, eikä ilmastonmuutosta voida ratkaista ilman ydinvoimaa, Petteri Orpo kirjoittaa blogissaan.

Suomi tuo tällä hetkellä yli 20 terawattituntia vuodessa eli neljäsosan tarvitsemastaan sähköstä ulkomailta. Ydinvoiman avulla tuontisähkön osuutta voidaan vähentää.

– Olkiluoto 3 ja Hanhikivi tuottaisivat ydinsähköä yhteensä suurin piirtein nykyisen tuontitarpeemme verran, eli ne parantavat myös huoltovarmuuttamme. Kun nykyiset hankkeet on viety maaliin, voidaan vuonna 2030 ydinvoimalla tuottaa jo 40–45 prosenttia koko Suomen sähköntuotannosta, Petteri Orpo toteaa.

Hän kehottaa EU:ta hyväksymään ydinvoima puhtaaksi energiamuodoksi ja luomaan samalla kasvuedellytyksiä uusille tulevaisuuden ratkaisuille esimerkiksi pienydinenergian tuotannon käynnistämisessä.

– Pienydinvoimalat voivat tarjota ratkaisuja kaupunkien sähkötarpeisiin, ja siksi niiden sääntelyä on helpotettava ja tutkimusta vauhditettava. Kokonaan uusi, iso ydinvoimalaitos ei myöskään voi olla poissuljettu vaihtoehto.

Petteri Orpo arvioi ydinvoiman vastustuksen pohjautuvan pitkälti ideologiseen yksisilmäisyyteen. Esimerkiksi YK:n alainen Euroopan talouskomissio on tutkinut, millä tuotantomuodolla saadaan kilowattitunti sähköä vähimmin vahingoin.

– Tuloksena ydinvoima on elinkaarensa aikana vähiten hiilidioksidipäästöjä synnyttävä sähköntuotantomuoto. Samalla sillä on elinkaarensa aikana alhaisin maankäyttötarve sekä pienimmät mineraali- ja metallivaatimukset, Orpo sanoo.

– Ydinvoima on monessa mittauksessa parempi vaihtoehto kuin tuuli- ja aurinkoenergia. Olemme Suomessa onnistuneet ratkomaan ydinvoiman käyttöön kuuluvaa perusongelmaa ydinjätteen loppusijoittamisesta, mistä Posivan Onkalo on oivallinen esimerkki. Ydinvoima on kestävä energiaratkaisu Suomelle, Euroopalle ja maailmalle.

Ydinvoima on kestävä energiaratkaisu Suomelle ja koko Euroopalle. OL3:n reaktorin käynnistäminen on merkittävä askel tähän suuntaan. Sähkön tarpeen kasvaessa tulevaisuudessa tarvitsemme yhä lisää puhtaita ratkaisuja. Ideologiseen vastustukseen ei ole varaa.https://t.co/qc8OoePFGE — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) December 16, 2021