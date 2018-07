Petteri Orpo: Suomi on valinnut puolensa

Kokoomuksen puheenjohtaja muistuttaa, ettei Suomi ole neutraali maa.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo on tviitannut englanniksi sarjan USA:n ja Venäjän presidenttien huipputapaamisen innoittamia huomioita.

– Suomi ei ole neutraali maa. Me valitsimme puolemme, kun liityimme Euroopan unioniin vuonna 1995. Suomi valitsi olla ihmisoikeuksien, demokratian, oikeusvaltion ja monenvälisen maailmanjärjestyksen puolella. Suomen ulkopolitiikka perustuu näiden arvojen edistämiselle ja puolustamiselle, Orpo tviittaa.

Hän muistuttaa, että naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja että maailma olisi parempi paikka kaikille, jos naisten ja tyttöjen oikeudet tunnustettaisiin ja niitä kunnioitettaisiin kaikkialla maailmassa.

Orpon mukaan ilmastonmuutosta ei nähdä Suomessa vain ympäristöongelmana.

– Se on myös uhka turvallisuudelle. Se saa ihmiset jättämään kotinsa ja etsimään parempia elinoloja jostakin muualta. Jos haluamme pitää planeettamme sellaisena kuin sen tunnemme, on meidän tehtävä asialle jotakin nyt.

Petteri Orpo toteaa, että maailma tarvitsee enemmän monenvälistä kanssakäymistä ja kansainvälistä lakia – ei vähemmän.

– Tehdään YK:sta, WTO:sta ja muista jälleen yhdessä mahtavia.

Maanantain Helsingin huipputapaaminen on Petteri Orpon mukaan vaivan arvoinen, jos Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin pääsevät eteenpäin kansainvälisisissä turvallisuuskysymyksissä. Hän mainitsee esimerkkinä tervetulleesta kehityksestä sotilaallisten jännitteiden vähentämisen Euroopan lähialueilla ja Ukrainan kriisiä koskevan Minskin sopimuksen toimeenpanon.

– Toivon, että presidenteillä on hedelmällinen ja rakentava tapaaminen Helsingissä. Suomi isännöi ja hoitaa järjestelyt mielihyvin, mutta HELSINKI2018-tapaamisen lopputulos on heistä kiinni.

1. Finland is not a neutral country. We chose our side when we joined European Union in 1995. Finland chose to be on the side of #humanrights, #democracy, #ruleoflaw and multilateral world order. Finnish foreign policy is based on promoting and defending these values. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) July 16, 2018

2. Women's rights are human rights. We believe the world would be a better place for everyone if #WomensRights and girls' rights would be recognised and respected all around the world. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) July 16, 2018

4. We believe that the world needs more #multilateralism and #internationallaw, not less. The current order is far from perfect, but the solution is not to walk away from it but to fix it. Let's make #UN #WTO and others great again together. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) July 16, 2018

6. I wish the presidents have a fruitful and constructive meeting in #Helsinki. Finland is happy to host and take care of the arrangements, but the outcome of #HELSINKI2018 is up to them. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) July 16, 2018