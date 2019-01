Petteri Orpo: Suomi oli kuilun partaalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oppositiopuolueiden edustajat muistuttivat hallituspuolueiden edustajia koulutusleikkauksista.

Educa-koulutusmessuilla järjestetyssä puolueiden puheenjohtajapaneelissa keskustelua herätti koulutuksen rahoittaminen ja erityisesti aiempien hallitusten tekemät koulutusleikkaukset.

Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen olisi tarjonnut leikkausten sijaan ratkaisuksi verojen korottamista suurituloisilta. Tähän keskustan Tuomo Puumalainen vastasi Suomen olleen taloudellisesti pohjamudissa, Euroopan viimeisenä, ja hallituksessa todettiiin, ettei ”kertakaikkisesti tämä maa nouse veroja korottamalla”.

Samoin sinisten puheenjohtaja Sampo Terho huomautti, että vakava taloudellinen tilanne edellytti kaikesta leikkaamista, ei vain koulutuksesta. Samoilla linjoilla oli myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

– Meillä on ihan erilainen pohja tällä hetkellä, kun talous on saatu kasvamaan ja työllisyys parempaan kuntoon. Me oltiin ihan kuilun partaalla silloin.

Orpo tähdensi, että talous antaa raamit myös koulutuksen resurssointiin. Kokoomus ajaa nyt maksutonta varhaiskasvatusta viisi- ja kuusivuotiaille.

Orpo muistutti myös, että perusopetuksesta ei ole leikattu, koska kuntien valtionapuosuuksiin ei ole koskettu. Samaten koulutusbudjetti on samalla tasolla kuin ennen finanssikriisiä.