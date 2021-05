Petteri Orpo: Suomi kuuluu läntisten maiden joukkoon

Kokoomusjohtajan mukaan Euroopan on kyettävä ottamaan enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo muistuttaa puolueen olleen ensimmäinen, joka kannatti Suomen jäsenyyttä Euroopan unionissa.

– YYA-Suomessa aikuiseksi kasvaneelle ihmiselle EU-jäsenyys oli valtava muutos. Sama raitis ilma ja valo, jotka tuntuivat valtaavan Euroopan, kun Berliinin muuri murtui, tulvi myös Suomeen. EU-jäsenyyden myötä Suomi on avautunut, eurooppalaistunut ja kansainvälistynyt. Olemme osa sitä läntisten maiden joukkoa, johon olemme aina halunneetkin kuulua, Petteri Orpo sanoi Snellman-säätiön kevätseminaarissa.

Hän huomautti, ettei yhteiselo 27 maan kanssa ole aina ollut helppoa.

– On maita, jotka eivät saa yhteisistä säännöistä huolimatta talouttaan järjestykseen. On maita, jotka ovat muuttumassa autoritaarisiksi valtioiksi. On maita, joiden demokratiat kipuilevat populismin paineessa, Orpo jatkoi.

Haasteena on, ettei unionin talous ole kasvanut riittävän vauhdikkaasti verrattuna Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Kansanvaltaan ja markkinatalouteen perustuva avoin yhteiskuntamalli on menettänyt hohtoaan.

– Kiina on nousemassa Yhdysvaltoihin verrattavaksi maailmanmahdiksi. Yhdysvallat on meille edelleen tärkeä kumppani, mutta se on maana syvästi jakautunut. Venäjä muuttuu koko ajan arvaamattomammaksi. Sen aloittamat konfliktit ovat ovellamme, Petteri Orpo totesi.

– Ongelmia on, haasteita on. Jopa vaaroja on. Euroopan on kyettävä ottamaan enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan. Suomelle on elintärkeää olla muokkaamassa omaa ja maanosamme tulevaisuutta EU:n jäsenenä. EU on maailman suurin talousalue ja sen sisämarkkinat ovat suomalaisten yritysten kannalta merkittävät.

Petteri Orpon mukaan EU:n elvytyspaketin perusta on vastoin kokoomuslaista talouspoliittista ajattelua. Sekä elpymisvälineen suunnitelussa että neuvottelussa epäonnistuttiin.

– Minä olen niiden kokoomuslaisten joukossa, jotka näkevät tilanteen niin, että äänestyksessä elvytyspaketista on loppu viimein kysymys EU:n vakaudesta ja yhtenäisyydestä. Silloin kyse on myös Suomen turvallisuuspoliittisesta asemasta ja riskeistä maamme taloudelle, Orpo jatkoi.