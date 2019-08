Petteri Orpo: Suomen tulee varautua talouden käänteeseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan hallitus viivyttää välttämättömien uudistusten toteuttamista.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo toteaa maailmanmarkkinoiden epävarmuuden lisääntyneen kesän aikana. Hänen mukaansa erityisesti Saksan hiipuva talouskehitys on Suomen kannalta huolestuttava hälytysmerkki.

– Entisenä valtiovarainministerinä en voi olla ajattelematta, että nyt olisi Suomessakin tarpeen varautua pahaan päivään, ennen kuin kytevät riskit maailman ja Euroopan taloudessa realisoituvat, Petteri Orpo kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissaan.

Luottoluokittaja Fitch päätti heinäkuun lopulla heikentää arviotaan Suomen kyvystä vähentää velkaantuneisuuttaan.

– Luottoluokittajan arvion muutos kertoo siitä, ettei kokoomuksen huoli Antti Rinteen (sd.) hallituksen talouspolitiikan linjasta ole tuulesta temmattu, Orpo toteaa.

Orpon mukaan on vaarana, että koko hallituksen talouspoliittinen linja joudutaan rakentamaan uudelleen vaalikauden aikana. Suomen Pankki laski kesäkuussa kasvuennustettaan ja epäili, ettei 75 prosentin työllisyysasteeseen päästä nykyisellä kasvutahdilla. Hallituksen suunnitelmat nojaavat pitkälti tavoitteen toteutumiseen.

– Olen erittäin huolissani työllisyysasteen kehityksestä Suomessa. Jos meillä ei ole riittävästi ihmisiä töissä suhteessa lapsiin ja vanhuksiin sekä muihin työelämän ulkopuolella oleviin, me emme pysty turvaamaan nykyisen kaltaista hyvinvointiyhteiskuntaa; koulutusta, terveydenhuoltoa ja sosiaalietuuksia. Yhtälö ei yksinkertaisesti toimi, jos emme tee merkittäviä muutoksia, Petteri Orpo sanoo.

– Antti Rinteen hallituksen ohjelmaa ei voi sanoa hyvinvointiyhteiskuntaa uudistavaksi ohjelmaksi. Se on kuin ottaisi aikalisän ennen kuin todelliset ratkaisut on pakko tehdä. On vastuutonta olla varautumatta tulevaan, Orpo jatkaa.