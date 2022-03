Petteri Orpo: Suomen Nato-jäsenyyttä tuetaan Euroopassa vahvasti

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan Euroopassa osoitetaan vahvaa tukea Suomen jäsenyydelle puolustusliitto Natossa. Hän viittaa kuluneen viikon keskusteluihinsa eurooppalaisten kollegoidensa ja EU-johtajien kanssa.

– Näinä aikoina suhteiden vahvistaminen läntisten liittolaistemme kanssa on Suomelle äärimmäisen arvokasta. Tapaamisissani ilmeni vahvaa tukea Suomen Nato-jäsenyydelle. Ovet ovat nyt meille auki, hän sanoo tiedotteessaan.

Orpo osallistuu tällä viikolla Pariisissa kokoomuksen eurooppalaisen kattopuolueen EPP:n huippukokoukseen. Orpo vieraili myös Strasbourgissa Euroopan parlamentissa. Hän on tavannut pääministerien, puoluejohtajien ja europarlamentaarikkojen lisäksi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin ja parlamentin puhemiehen Roberta Metsolan.

Suomen turvallisuusratkaisut herättävät Orpon mukaan laajaa kiinnostusta.

– Euroopan turvallisuustilanne on pysyvästi muuttunut, ja tämä tunnustetaan laajalti. Siksi tarvitsemme ripeästi uusia rakenteellisia ratkaisuja Euroopan vakauttamiseksi. Suomen ja Ruotsin jäsenyys puolustusliitto Natossa vahvistaisi koko Euroopan turvallisuutta, ja on siksi tärkeä kysymys myös rajojemme ulkopuolella.

Thank you @RobertaMetsola for important discussions on European security. Europe stands together for Ukraine and we are united in opposing Russia’s aggression. pic.twitter.com/Y9pucEaqeq

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) March 9, 2022