Petteri Orpo: Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys vahvistaisi turvallisuutta

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan Suomen ja Ruotsin on otettava yhdessä askel puolustusliitto Naton jäsenyyteen.

– Tämä on yhteisen etumme mukaista, koska se lisäisi koko Pohjois-Euroopan turvallisuutta. Kokoomus on valmis siirtymään eteenpäin, Orpo twiittaa.

Hän kommentoi Ruotsin kokoomuksen eli moderaattipuolueen puheenjohtaja Ulf Kristerssonin Dagens Nyheterissa julkaistua kirjoitusta. Siinä Kristersson sanoo, että Ruotsin on haettava mahdollisimman pian puolustusliiton jäseneksi ja yhdessä Suomen kanssa.

– Historiallisista ja maantieteellisistä syistä maillamme on monia yhteisiä turvallisuuspoliittisia intressejä lähialueellamme, hän kirjoittaa.

Kristersson sanoo, että Ruotsi jättää hakemuksen puolustusliitton, jos hänen johtamallaan hallituksella on valtiopäivien enemmistö vaalien jälkeen.

– Maallamme on oltava sellaiset puolustustakuut, jotka vain Nato-jäsenyys voi tarjota.

Finland and Sweden should take the final step towards Nato membership together. This is in our mutual interest as it would increase the security in whole Northern Europe. @Kokoomus is ready to move forward. I want to thank @Moderaterna and Ulf for our constructive cooperation! https://t.co/But4ofnubu

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) March 18, 2022