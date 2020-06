Petteri Orpo: Suomen EU-politiikan linja on muutettu

Kokoomusjohtajan mukaan enää ei haluta talouskuria ja sitä, että jokainen hoitaa asiansa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi eduskunnan kyselytunnilla, että Euroopan toipuminen ja kasvamaan lähteminen on aivan välttämätöntä Suomen kannalta. Tähän tarvitaan yhteisiä toimia, joka on suomalaisten vientiyritystenkin etu.

Elpymisrahastolla tehdään Orpon mukaan samalla suuria päätöksiä EU:n rakenteisiin ”ja niistä pitää saada toimivat”.

Suomella pitäisi olla hänen mukaansa asiassa selkeä kanta. Se olisi Orpon mukaan vanhan linjan mukainen perustuen talouskuriin, tiukkoihin talouspolitiikan sääntöihin, kilpailukyvyn hakemiseen, markkinakuriin ja siihen, että jokainen vastaa omasta taloudestaan.

Kansanedustajat saivat hallituksen asiakirjan vasta hieman ennen kyselytuntia.

– Nopealla luvulla – kun muutama minuutti sitten vasta saimme hallituksen kannan – sieltä näitä sanoja ei juuri löydy. Voisi vetää yhteen, että Suomen EU-politiikan linja on muuttunut, Petteri Orpo sanoi.

– Enkä enää ihmettele sitä, että Suomi ja hallitus eivät halua olla samassa pöydässä entisten yhteistyökumppaneiden – muiden pohjoismaiden tai pienten pohjoisvaltioiden – kanssa, joissa on kiinnitetty huomiota nimenomaan talouskuriin ja siihen, että jokainen hoitaa omat asiansa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi.

– Itse kyllä näen, että Suomen EU-politiikan linja on ollut pitkään hyvin samansuuntainen. Ja myöskään nyt, kun me valmistaudumme – emmekä vain tähän elpymisrahaston neuvotteluihin, vaan se on vain osa isompaa kokonaisuutta eli monivuotista rahoituskehystä, josta myös neuvotellaan – niin kyllä tämä pitkä linja on nähdäkseni siellä sisällä mukana, Sanna Marin sanoi.

– Mielestäni ei ole niinkään oleellista, olemmeko jossain porukassa, vaan kyllä meidän etumme tietenkin on se että katsomme mistä kokonaisuudesta myös Suomi hyötyy kaikkein eniten. Ja tämä pitää olla se näkökulma, käymme sitten monivuotisia rahoituskehysneuvotteluita tai neuvotteluita elpymisrahastosta sen osana. Eli mikä on sellainen kokonaisuus, joka myös Suomea Euroopan maana eniten hyödyttää?

Marinin mukaan rahoituskehysneuvotteluissa lähdetään käymään aiempien linjojen mukaisesti neuvotteluja.

– Tämäkin keskustelu käydään suuressa valiokunnassa. Toivon kyllä tässä hyvää yhteistyötä myös oppositiopuolueiden kanssa, Marin totesi.

Hienoa, että @juhasipila on samaa mieltä kyselytunnilla @PetteriOrpo :n kanssa siitä, että talouskuriasioissa Suomen pitää olla Hansa-ryhmien kanssa samassa ryhmässä. Kokemus puhuu. Toivottavasti @MarinSanna ja @KatriKulmuni kuuntelivat nuo puheenvuorot tarkalla korvalla. 🙏 — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) June 4, 2020